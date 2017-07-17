Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere,Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin 2 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Tezkere, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve siyasi parti gruplarının konuşmalarının ardından milletvekillerinin oyuna sunuldu.
Başbakanlık Tezkeresi, yapılan oylamada kabul edildi.