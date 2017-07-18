18 Temmuz 2017 Salı23 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:47Güneş 05:40Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 26°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 106.217 0.99
  • Altın: 140,053 0.15
  • Dolar: 3,5310 -0.01
  • Euro: 4,0513 0.11

Büyükada toplantısıyla ilgili yeni gelişme!

»
Büyükada'da toplantı yapan 10 kişi hakkında terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklama talep edildi.
Büyükada toplantısıyla ilgili yeni gelişme!
Büyükada toplantısıyla ilgili yeni gelişme! Büyükada toplantısıyla ilgili yeni gelişme! Büyükada toplantısıyla ilgili yeni gelişme!

Büyükada toplantısına 10 tutuklama talebi Büyükada'daki toplantıda gözaltına alınan 10 şüpheli terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından tutuklanması talep edilen 10 şüpheli:

İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü),

İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu),

Nalan Erkem (Helsinki Yurttaşlık Derneği),

Özlem Dalkıran (Helsinki Yurttaşlık Derneği),

Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği),

Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği),

Nejat Taştan (Eşit Haklar İzleme Derneği),

Şeyhmus Özbekli (Hak İnisiyatifi),

Ali Garawi (İsveç vatandaşı insan hakları eğitimcisi),

Peter Steudtner (Almanya vatandaşı insan hakları eğitimcisi).

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Büyükada toplantısıyla ilgili yeni gelişme!Büyükada toplantısıyla ilgili yeni gelişme!Büyükada'da toplantı yapan 10 kişi hakkında terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklama talep edildi.
Jandarma karakoluna hain saldırı!Jandarma karakoluna hain saldırı!Tunceli'de, bir grup terörist Kırmızıköprü Jandarma Karakolu'na taciz ateşinde bulundu.
Başbakanlık Tezkeresi kabul edildiBaşbakanlık Tezkeresi kabul edildiTürk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kurtulmuş: O asla sıradan bir fotoğraf değildirKurtulmuş: O asla sıradan bir fotoğraf değildirKurtulmuş, FETÖ elebaşı Gülen'in yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajın sıradan bir röportaj olmadığını, arkasındaki fotoğrafın da sıradan bir fotoğraf olmadığını söyledi
15 Temmuz etkinliklerine kaç kişi katıldı?15 Temmuz etkinliklerine kaç kişi katıldı?Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, 15 Temmuz etkinliklerine 6 milyonu aşkın kişinin katıldığını açıkladı.
MGK sonrası bildiri yayımlandıMGK sonrası bildiri yayımlandıMilli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 6 saat süren toplantı sona erdi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
  • Kırıkkanat 15 Temmuz'daki milyonları hazmedemedi17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:31
  • Yargıtay'dan kritik FETÖ açıklaması17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:06
  • Ankara'da uzun namlulu silahlarla çatışma17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:04
  • Vali Yardımcısı FETÖ'den tutuklandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:03
  • OHAL 3 ay uzatıldı17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:29
  • Sait Tekin'in sır cinayeti çözüldü17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:00
  • Hakimden FETÖ'cüye tokat gibi cevap17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:40
  • Hain yüzsüzlüğü! Bu halde getirildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:20
  • Bakan Elvan açıkladı: 92 milyar liralık yatırım17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:40
  • Türkiye Amerikan mandasına girecekti17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri