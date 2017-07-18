Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama!

Bakan Müezzinoğlu, basında yer alan "İki çocuklu memur emeklisine 270 liraya kadar aile yardımı verileceği"ne yönelik haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işsizlik rakamlarına ilişkin, "İnşallah yıl sonu hedefimiz tek haneli rakamlara inecek ve belki daha erken bu rakamları yakalayacağız" dedi.



Müezzinoğlu, Bakanlıkta düzenlenen, "15 Temmuz Artırılmış Gerçeklik Demokrasi Sergisi"nin açılışını yaptı.



Bazı basın yayın organlarındaki "İki çocuklu memur emeklisine 270 liraya kadar aile yardımı verileceği"ne yönelik haberler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bakan Müezzinoğlu, "Şu anda toplu sözleşme görüşmelerine başlamadık" dedi. Müezzinoğlu, görüşmelerin 1 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, şunları söyledi:



"Masaya neler gelecek, sonra masada neler sonuçlanacak şu anda onu herhalde müneccim bile bilemez. Dolayısıyla şu anda bu konuda bizim gündemimizde herhangi bir çalışma yok. Çünkü daha talepler yok. Talepleri bir görelim. Her talebin ciddi bir matematiksel karşılığı var. Talepleri yapabilmek kolay, karşılayabilmek o kadar kolay değil. Biz azami düzeyde karşılama gayreti içinde olduk. Orada da azami düzeyde bu ülkenin, milletin imkanları çerçevesinde karşılama duyarlılığımız olur. Ama şu anda söylenecek her cümle, görüşme süreçlerine faydası olacak cümle olmaz, tam aksine zararı olur."



Müezzinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin görüşünün sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:



"Matematiğin net göründüğü bir tablo bugün yayımlandı. İşsizlik oranları gerçekten son 5 ayda müthiş bir ivme yakaladı ve 10,5'a indi. 1,2'lik bir düşüş oranı... Bakanlık olarak bizim beklediğimizden daha iyi. Bizin 0,9 - 1 civarında tahminlerimiz. Ve istihdam rakamlarını takip ettiğimizde bu oranı bekliyorduk. Ama ondan daha iyi bir rakam geldi. İnşallah yıl sonu hedefimiz tek haneli rakamlara inecek ve belki daha erken bu rakamları da yakalayacağız. Çünkü verdiğimiz teşviklerde işverenin genelgemizde bazı kurallarımızın daha çok istihdamın önünde engel gibi gördükleri maddeler vardı. Onların da tamamını kaldırdık. Şimdi bu teşviklerden daha kolay istifade edebilecekleri bir sürece de geçtik. İnşallah onlar daha çok istihdam eder, biz de bu anlamda ülke insanımızın üretmesine, ülke ekonomimizin büyümesine, üretimimizin, ihracatımızın artmasına daha büyük bir katkı vermiş oluruz."