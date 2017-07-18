18 Temmuz 2017 Salı23 Şevval 1438
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Katar'dan bir açıklama daha: Bu bir terör saldırısıdır

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Krize sebep olan siber saldırının BAE tarafından yapıldığı iddiası üzerine Katar'dan açıklama geldi. Katar, BAE'nin bu saldırısının terör suçu olduğunu duyurdu.
Katar'dan bir açıklama daha: Bu bir terör saldırısıdır
Katar'dan bir açıklama daha: Bu bir terör saldırısıdır Katar'dan bir açıklama daha: Bu bir terör saldırısıdır Katar'dan bir açıklama daha: Bu bir terör saldırısıdır

Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, ülkesinin resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine yönelik siber saldırının ardında bir Körfez ülkesinin bulunmasını esefle karşıladıklarını belirtti.

Al Sani, basına yaptığı açıklamada, Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan bilgilerin, Katar resmi haber ajansı QNA'ya siber saldırı yapıldığına dair hiçbir şüphe bırakmadığını kaydetti.

"BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR"

QNA'nın internet sitesine yönelik siber saldırının arkasından bir Körfez ülkesinin çıkması nedeniyle esef duyduklarını vurgulayan Al Sani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körfez'deki bir ülke tarafından gerçekleştirilen bu suç, uluslararası siber terör suçları kategorisine giriyor. Bu, uluslararası hukuka karşı açıkça bir ihlal niteliğindedir. Katar Başsavcılığı, bu suçu işleyenler ya da teşvik edenlerin Katar yargısında veya siber terör suçlarıyla ilgili uluslararası mercilerde yargılanması için gerekli yasal yollara başvuracaktır."

ABD İSTİHBARAT YETKİLİLERİ DUYURMUŞTU

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adının açıklanması istenmeyen ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, Katar krizine neden olan sürecin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğu iddia edilmişti.

İddiaya göre, BAE'nin üst düzey yetkililerinin mayısta onayladığı plana göre bazı kişiler, QNA'nın internet sitesine siber saldırı düzenledi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekleyen açıklamalar yayımladı.

BAE "BİZ YAPMADIK" DEMİŞTİ

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver bin Muhammed Karkaş, QNA'ya yönelik siber saldırıların arkasında ülkesinin olduğuna dair iddiaları yalanlamıştı.

Körfez ülkeleri arasında krize yol açan gelişmeler, 23 Mayıs'ta gece geç saatlerde QNA'da Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekler açıklamalar yayımlanmasının ardından başlamıştı.

KATAR SİBER SALDIRI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Katar, söz konusu beyanların siber saldırı sonucu ajansın sistemine sızan bilgisayar korsanlarınca yapıldığı ve Emir'in böyle bir açıklamasının bulunmadığını duyurmuştu. Ancak BAE, Suudi Arabistan ve Mısır medyası konuyla ilgili Katar'ı eleştiren çizgide yayımlarını yoğunlaştırarak devam ettirmiş ve kriz giderek büyümüştü.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

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