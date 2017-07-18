18 Temmuz 2017 Salı23 Şevval 1438
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Terim cehpesinden ilk açıklama: Satırla, bıçakla, sopalarla geldiler

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Alaçatı'daki kavga iddialarının ardından Fatih Terim cephesinden yapılan ilk açıklama tartışmalarına beraberinde getirdi.
Terim cehpesinden ilk açıklama: Satırla, bıçakla, sopalarla geldiler
Terim cehpesinden ilk açıklama: Satırla, bıçakla, sopalarla geldiler Terim cehpesinden ilk açıklama: Satırla, bıçakla, sopalarla geldiler Terim cehpesinden ilk açıklama: Satırla, bıçakla, sopalarla geldiler

Türkiye yaklaşık bir haftadır Fatih Terim'in korumaları ve damatlarıyla mekan bastığı iddialarını konuşuyor. Terim cephesinden yapılan ilk açıklamada, asıl mekanı basanların karşı taraf olduğu belirtildi. Terim'in damadının ablası, söz konusu kişilerin ellerinde satır, bıçak ve sopolarla geldiklerini anlattı. 

İzmir'in turizm gözdesi Alaçatı'da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in damatları ve korumalarıyla cuma gecesi mekanını bastığını öne sürerek şikayetçi olan Selahaddin Aydoğdu'nun açıklamalarının ardından ilk kez karşı taraftan değerlendirme yapıldı.

Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in ablası ve işyeri ortağı Zeynep Çetin, kavganın çıkmasına neden olan tahta çiti müşterilerinin rahatsız olması nedeniyle çektiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Olayın yaşanmasına sebep olan bu çitin yanındaki fırın ve tuvaletler. Bizim arazimizi de içerisine alan fırının olduğu yerdi. Biz bununla ilgili çoğu kez şikayette bulunduk. Burada çalışanların üstsüz çalışmaları, tuvaletten çıkanların uygunsuz görüntüleri hoş olmayan görüntülere yol açtı. Hem işletme sahibi olarak beni, hem de müşterilerimizi çok rahatsız etti. Biz de yönetimden izin alarak bu paravanı yaptık. Daha sonra bu paravanın yıkılması gerektiğini, yıkılmazsa kendilerinin yıkacağını söylediler. 'Biz başına yıkarız' ifadeleriyle bize geldiler. O gece de bize satırla, bıçakla ve sopalarla geldiler. Paravanı, dükkanı alt üst edip gittiler. Bu olay esnasında bebekli kadın müşterilerimize ve çalışanlarımıza saldırıldı. Bazı personelimiz de yaralanmalar oldu. Gerekli mercilere şikayette bulunduk. Konu artık yargıda."

Burnu kırıldı mı?

Kavga sırasında Fatih Terim'in burnunun kırıldığı iddialarını ise Çetin yanıtsız bırakırken, "Bizim babamız yok. Fatih Hocam kardeşimin kayınpederidir. Benim de babamdır. Babam sıfatıyla başımdadır. Fatih Hoca'nın yaralandığı konusunda benim bilgim yok" dedi.

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