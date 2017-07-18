18 Temmuz 2017 Salı23 Şevval 1438
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İhraç edilen ve göreve iade edilenlerin sayısı belli oldu

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Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş önemli açıklamalar yaptı.
İhraç edilen ve göreve iade edilenlerin sayısı belli oldu
İhraç edilen ve göreve iade edilenlerin sayısı belli oldu İhraç edilen ve göreve iade edilenlerin sayısı belli oldu İhraç edilen ve göreve iade edilenlerin sayısı belli oldu

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kuruluna verilen arada gazetecilere açıklama yaptı.

Kurtulmuş, OHAL kapsamında, ''111 bin 240 kişi kamu görevinden ihraç edildi. 32 bin 180 kişi uzaklaştırıldı... Yaklaşık 3,5 milyon kamu görevlisi olduğunu düşünürseniz ihraç edilenlerin rakamı, toplam kamu görevlilerinin yüzde 3,5 seviyesindedir." dedi.

Örgütle irtibatlı olan 966 şirkete el konulduğunu söyleyen Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

(FETÖ ile mücadele) Bu örgütün maddi kaynaklarının kurutulması da bu örgütle mücadelenin en temel adımlarından birisidir. Bunun için örgütle irtibatlı olan 966 şirkete el konulmuş ve TMSF'ye devredilmiştir. Ayrıca bu şirketlerin yaklaşık 4 bin 888 mal varlığına el konulmuş bu mal varlıklarının taşınmazlarının Maliye'ye devri sağlanmıştır.

Ayrıca, finansal mücadelenin gerçekleştirilmesi için her türlü imkanla bunlarla mücadele edilecek, finansal kaynakları da kurutulacaktır.

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