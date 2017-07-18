18 Temmuz 2017 Salı23 Şevval 1438
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MHP'de neler oluyor? 25'i birden istifa etti

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Denizli'nin Baklan İlçesi'nde MHP ilçe yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi partilerinden istifa etti.
MHP'de neler oluyor? 25'i birden istifa etti
MHP'de neler oluyor? 25'i birden istifa etti MHP'de neler oluyor? 25'i birden istifa etti MHP'de neler oluyor? 25'i birden istifa etti

MHP Denizli Baklan İlçe Başkanı Bekir Dağ, bazı yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinden İlhami Sansar ile Ahmet Kırar'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi, MHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İstifa edenler arasında MHP'den önceki seçimde ilçe belediye başkanı adayı olan Hakan Orhan ile eski ilçe başkanı olan Nadir Demirdöver de bulunuyor. Görevİ ve partisinden istifa eden İlçe Başkanı Bekir Dağ, MHP Genel Merkezi'nin politikaları ve yaptıklarını tasvip etmedikleri için gönülden bağlı olduğu MHP'den istifa ettiklerini ancak, ülkücü kimliklerinin devam edeceğini açıkladı. Partilerinden istifa eden belediye meclis üyelerinin ise görevlerine bağımsız olarak devam edeceği bildirildi.

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