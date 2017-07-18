18 Temmuz 2017 Salı23 Şevval 1438
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Kelebekler Vadisi'nde korkunç ölüm!

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Muğla’nın Fethiye İlçesi’ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan yürüyerek inmeye çalışırken 90 metre yükseklikten kayalık zemine düşen 26 yaşındaki öğretmen Birolcan Şahin hayatını kaybetti.
Kelebekler Vadisi'nde korkunç ölüm!
Kelebekler Vadisi'nde korkunç ölüm! Kelebekler Vadisi'nde korkunç ölüm! Kelebekler Vadisi'nde korkunç ölüm!

Olay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İzmir’den tatil için Faralya Mahallesi’ne gelen öğretmen Birolcan Şahin, 2 arkadaşı ile birlikte 300 metre yüksekliğindeki kayalıklardan vadiye inmek istedi. Bazı noktalarında sabitlenmiş halatlar kullanılan patika yolda bir süre yürüyen Şahin, dengesini kaybederek 90 metre yükseklikten vadinin zeminine yuvarlandı.
 
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
 
Şahin’in düştüğünü gören arkadaşı durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Vadiye ilk olarak ulaşan UMKE ekipleri yaptığı kontrolde Şahin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz öğretmenin cesedi savcının vejandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından UMKE ve AFAD ekipleri tarafından sedyeye alındı.

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1 kilometre sedyede taşınan ceset vadinin plajına çıkarıldı. Tekneyle Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belceğiz Plajı’na getirilen Şahin’in cesedi, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Belceğiz Plajı’ndaki Şahin’in arkadaşı ise cenazenin taşınması sırasında gözyaşlarına boğuldu.
 
"40 METRE YUVARLANDI, 50 METRE DÜŞTÜ"
 
Kelebekler Vadisi’nde kurtarma görevlisi Murat Salim Şener, olayı haber alır almaz Şahin’in düştüğü noktaya ulaştıklarını ancak yapacak bir şey olmadığını söyledi. Patika yolun kapatılması gerektiğini anlatan Şener, geçen yıl benzer noktadan düşen başka bir tatilcinin mucize eseri hayatta kaldığını arlattı.

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Benzer kaza ve mahsur kalmaların patika yolda her gün yaşandığını aktaran Şener, Şahin’in düştüğü yüksekliğin yaklaşık 90 metre olduğunu belirtti. 40 metrelik yuvarlanmanın ardından 50 metrelik dik yamaçtan sert bir düşüş yaşandığını vurgulayan Şener, yetkilerin önlem almasını istedi.
 
PATİKA KAPANMALI
 
Patika yolda birçok uyarı levhası olmasına karşın tatilcilerin ağır sırt çantası ve terliklerle vadiye inmeye devam ettiğini sözlerine ekleyen Şener, "Bu patikanın kapanması gerekiyor. Yoksa bu kazaların önüne geçmemiz imkansız. Kelebekler Vadisi’ne tekneyle ulaşım var. Buraya gelen tatilcilerin ulaşım için bir miktar para ayırması gerekiyor" dedi.
  
Geçen yıl 17 Temmuz’da aynı patikada 60 metre yükseklikten vadiye düşen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Tayfun Özbek, mucize eseri hayatta kalmıştı. Ağır yaralanan Özbek 1,5 saat bilinci kapalı kaldıktan sonra bağırarak yardım istemiş ve vadiden gelenler tarafından kurtarılmıştı. Özbek’in düştüğü nokta ile Şahin’in düştüğü nokta arasında yaklaşık 50 metre mesafe bulunuyor.

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