18 Temmuz 2017 Salı23 Şevval 1438
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‘Mahrem imam’ kendini böyle savundu! “Bedelli askerlik için..”

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FETÖ'nün "mahrem" nitelikli yapılanmasında yönetici oldukları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 181'i tutuklu 198 sanığın yargılanmasına başlandı.
‘Mahrem imam’ kendini böyle savundu! “Bedelli askerlik için..”
‘Mahrem imam’ kendini böyle savundu! “Bedelli askerlik için..” ‘Mahrem imam’ kendini böyle savundu! “Bedelli askerlik için..” ‘Mahrem imam’ kendini böyle savundu! “Bedelli askerlik için..”

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın  (FETÖ/PDY) "mahrem imam" yapılanmasında yönetici oldukları iddiasıyla aralarında  meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 181’i tutuklu 198 sanığın  yargılanmasına başlandı. 
 
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları  karşısındaki binada yapılan duruşmada, kimlik tespitinin tanımlanmasının  ardından, sanık savunmalarına geçildi.
 
Söz alan tutuklu sanıklardan Abuzer Kılınç, FETÖ/PDY üyeliğinin  bulunmadığını öne sürdü.
 
Örgütün sohbetlerine katılmadığını iddia eden Kılınç, silahlı terör  örgütü yöneticiliği suçlamasını da reddetti.
 
"Kod isim kullanmadım" diyen Kılınç, "Bedelli askerlik için para  biriktirmiştim. 25 Aralık sonrası Bank Asya’daki hesap hareketliliğimin sebebi  bundandır. Bankacılık faaliyetini faizsiz olduğu ve banka şubesinin evime yakın  olmasından dolayı burayı tercih ettim." iddiasında bulundu.
 
Sorulara "bilmiyorum" cevabı
 
Savunma yapan tutuklu sanıklardan Ahmet Elbistanlı da hakkındaki  suçlamaları kabul etmedi.
 
FETÖ’nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u medyadan öğrendiğini  savunan Elbistanlı, "Eagle" programını ise kullanmadığını ileri sürdü.
 
Silahlı terör örgütü FETÖ’yle herhangi bir iltisakının olmadığı öne  süren Elbistanlı,Adana ve Hatay’da özel bir dershanede 6 yıl öğretmenlik  yaptığını ifade etti.
 
Mahkeme Başkanı Mustafa Taşkın’ın "bu dershanenin FETÖ’yle bir bağı  var mı?" sorusuna Elbistanlı, "bilmiyorum" yanıtın verdi. Araya giren Taşkın da  sanığa "6 yıl çalıştığın kurumun nereye bağlı olduğunu bilmiyor musun?" diye  çıkıştı.
 
Daha sonra savunmasına devam eden Elbistanlı, Adana FEM dershanesinde  çalıştığını söyledi. Elbistanlı, Taşkın'ın "Bu dershanenin FETÖ’yle bir iltisakı  var mı?" sorusuna da "bilmiyorum" cevabını verdi.
 
"Telefonum evdedir"
 
Tutuklu sanık Ahmet Veysi Altunışık ise 15 Temmuz darbe girişi sonrası  kayyum atanan kurumlarda yaklaşık 6 aylık sigorta kaydı bulunduğunu anlattı.
 
Altunışık, KPSS sınavını kazanarak TÜBİTAK’ta çalışmaya başladığını,  FETÖ’yle bir bağının bulunmadığını iddia etti.
 
Kendisinin teslim olduğunu söyleyen Altunışık, "Örgüt yöneticiliği  suçlamasını kabul etmiyorum. 'ByLock' programını yüklemedim ve kullanmadım.  Başkasının benim telefonuma bu programı yükleyip yüklemediğini bilmiyorum.  Emniyete kendim gittim, fakat telefonumu teslim etmemiştim." ifadelerini  kullandı.
 
Mahkeme başkanı Taşkın’ın "Telefonun nerede?" sorusuna Altunışık,  "Cezaevine girmeden önce telefonumu kullanmayı bıraktım. Telefonum muhtemelen  evdedir" diye yanıt verdi. Bu cevap karşısında Taşkın, "Evinde arama yapılmış,  bir şey bulunmamış." dedi.
 
Duruşmada sırasıyla söz alan tutuklu sanıklardan Alaattin Bıyıklı,  Yahya Çınar, Atik Yücel, Aydın Yaşar, Baki Şenay, Barbaros Aydın, Barbaros  Korkmaz ve Bilal Kanbur da haklarındaki suçlamaları reddetti.
 
Savunmasını tamamlayan sanıkların tamamı tahliye talebinde bulundu.  Duruşma, sanık savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

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