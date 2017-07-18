‘Mahrem imam’ kendini böyle savundu! “Bedelli askerlik için..”

FETÖ'nün "mahrem" nitelikli yapılanmasında yönetici oldukları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 181'i tutuklu 198 sanığın yargılanmasına başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam" yapılanmasında yönetici oldukları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 181’i tutuklu 198 sanığın yargılanmasına başlandı.



İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, kimlik tespitinin tanımlanmasının ardından, sanık savunmalarına geçildi.



Söz alan tutuklu sanıklardan Abuzer Kılınç, FETÖ/PDY üyeliğinin bulunmadığını öne sürdü.



Örgütün sohbetlerine katılmadığını iddia eden Kılınç, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlamasını da reddetti.



"Kod isim kullanmadım" diyen Kılınç, "Bedelli askerlik için para biriktirmiştim. 25 Aralık sonrası Bank Asya’daki hesap hareketliliğimin sebebi bundandır. Bankacılık faaliyetini faizsiz olduğu ve banka şubesinin evime yakın olmasından dolayı burayı tercih ettim." iddiasında bulundu.



Sorulara "bilmiyorum" cevabı



Savunma yapan tutuklu sanıklardan Ahmet Elbistanlı da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



FETÖ’nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u medyadan öğrendiğini savunan Elbistanlı, "Eagle" programını ise kullanmadığını ileri sürdü.



Silahlı terör örgütü FETÖ’yle herhangi bir iltisakının olmadığı öne süren Elbistanlı,Adana ve Hatay’da özel bir dershanede 6 yıl öğretmenlik yaptığını ifade etti.



Mahkeme Başkanı Mustafa Taşkın’ın "bu dershanenin FETÖ’yle bir bağı var mı?" sorusuna Elbistanlı, "bilmiyorum" yanıtın verdi. Araya giren Taşkın da sanığa "6 yıl çalıştığın kurumun nereye bağlı olduğunu bilmiyor musun?" diye çıkıştı.



Daha sonra savunmasına devam eden Elbistanlı, Adana FEM dershanesinde çalıştığını söyledi. Elbistanlı, Taşkın'ın "Bu dershanenin FETÖ’yle bir iltisakı var mı?" sorusuna da "bilmiyorum" cevabını verdi.



"Telefonum evdedir"



Tutuklu sanık Ahmet Veysi Altunışık ise 15 Temmuz darbe girişi sonrası kayyum atanan kurumlarda yaklaşık 6 aylık sigorta kaydı bulunduğunu anlattı.



Altunışık, KPSS sınavını kazanarak TÜBİTAK’ta çalışmaya başladığını, FETÖ’yle bir bağının bulunmadığını iddia etti.



Kendisinin teslim olduğunu söyleyen Altunışık, "Örgüt yöneticiliği suçlamasını kabul etmiyorum. 'ByLock' programını yüklemedim ve kullanmadım. Başkasının benim telefonuma bu programı yükleyip yüklemediğini bilmiyorum. Emniyete kendim gittim, fakat telefonumu teslim etmemiştim." ifadelerini kullandı.



Mahkeme başkanı Taşkın’ın "Telefonun nerede?" sorusuna Altunışık, "Cezaevine girmeden önce telefonumu kullanmayı bıraktım. Telefonum muhtemelen evdedir" diye yanıt verdi. Bu cevap karşısında Taşkın, "Evinde arama yapılmış, bir şey bulunmamış." dedi.



Duruşmada sırasıyla söz alan tutuklu sanıklardan Alaattin Bıyıklı, Yahya Çınar, Atik Yücel, Aydın Yaşar, Baki Şenay, Barbaros Aydın, Barbaros Korkmaz ve Bilal Kanbur da haklarındaki suçlamaları reddetti.



Savunmasını tamamlayan sanıkların tamamı tahliye talebinde bulundu. Duruşma, sanık savunmalarının alınması için yarına ertelendi.