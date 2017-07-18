Gökçek'ten Mimarlar Odası'na Anıtkabir cevabı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, Anıtkabir'in imara açılacağı iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanınca yapılan açıklamaların bugün bazı internet sitelerinde "Yeni Hedef Anıtkabir" başlığıyla yayımlandığı anımsatıldı.

"MECLİS KARARI ANITKABİR'DE KONUTA İZİN ANLAMINA GELMİYOR"

Söz konusu açıklama ve haberlerin gerçeği yansıtmadığının altı çizilerek, "Alınan Meclis kararı, Anıtkabir'de konuta izin vermek değil. Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümde bulunan mevcut askeri lojmanların Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle resmileştirilmesi." bilgisine yer verildi.

ASKERİ LOJMAN İÇİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞ

Açıklamada, plan değişikliğinin Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine alındığı vurgulanarak, plan değişikliğinde alanın A ve B olarak tanımlanan iki farklı parsele ayrıldığı belirtildi.

A parselinde hiçbir yapılaşma ve plan değişikliğinin önerilmediğinin ifade edildiği açıklamada, B parseli olarak belirlenen alanın park alanı olmasına rağmen üzerinde mevcut askeri lojman bulunması sebebiyle mevcut lojmanların daha sonra yıkılma ve benzeri bir durumla karşılaşılmaması için plan değişikliği yapıldığı vurgulandı.

"YALAN YANLIŞ BİLGİLERLE VATANDAŞI KANDIRIYORLAR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'te konuyla ilgili, "Yalan yanlış bilgilerle vatandaşı kandırıp, ortalığı karıştırmak için çabalayan ideolojik kafalar yine iş başındalar. Milli Savunma Bakanlığı bizden talep etti ve yapıldı. Yapılan da haberde bahsedildiği gibi değil. Anıtkabir sınırları dışında bulunan ve mevcutta park alanı olarak ilan edilmesine rağmen orada bulunan 5 katlı askeri lojmanı resmileştirdik" dedi.