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2017 Kurbanlık fiyatları nasıl, il il büyük ve küçük baş kurbanlık fiyatları

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2017 Kurbanlık fiyatları nasıl, il il büyük ve küçük baş kurbanlık fiyatları
Ramazan Bayramının ardından İslam aleminin dört gözle beklediği Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlık fiyatlarının 2017 yılında ne kadar olacağı vatandaşlar arasında merak konusu oldu. İşte 2017 yılına ilişkin kurbanlık fiyatları ve son haberleri burada..
2017 Kurbanlık fiyatları nasıl, il il büyük ve küçük baş kurbanlık fiyatları 2017 Kurbanlık fiyatları nasıl, il il büyük ve küçük baş kurbanlık fiyatları 2017 Kurbanlık fiyatları nasıl, il il büyük ve küçük baş kurbanlık fiyatları

Ramazan Bayramının ardından İslam aleminin dört gözle beklediği Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlık fiyatlarının 2017 yılında ne kadar olacağı vatandaşlar arasında merak konusu oldu. İşte 2017 yılına ilişkin kurbanlık fiyatları ve son haberleri burada..

2017 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK? KURBANLIK FİYATLARINDA SON DURUM...

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte bu yılın kurban fiyatlarının ne olduğuna ilişkin sorular da vatandaşın en çok merak ettiği konular arasına girdi. Geçen yıl oldukça yüksek fiyat seviyesinde olan ve vatandaşın cebini yakan kurban fiyatlarına göre bu yıl fiyatlar nasıl olacak? Kurban fiyatlarında vatandaşı ilgilendirecek önemli gelişmeler neler? İşte, kurbanlık fiyatlarıyla ilgili haberin detayları...

KURBANLIK FİYATLARI BU YIL ARTACAK MI?

Bu yıl 1-2-3-4 Eylül tarihlerine denk gelecek olan kurban bayramının üzerine kurbanlık fiyatlarının ne olacağı konuşuluyor. Konuya ilişkin Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre; ''bu yıl kurbanlık fiyatlarının cep yakacağı, 1000 liranın altında kurbanlık bulmanın zor olacağı'' ifadeleri yer alıyor.

Yine Ahmet Kırlıoğlunun bu yılki kurban fiyatlarının son durumuyla igili başka bir açıklamasına göre; canlı büyükbaş hayvanların ithalat gümrük vergisi yüzde 135’ten yüzde 26’ya düşürülmesi, karkas et ithalatının da gümrük vergisinin yüzde 40’a indirilmesi kararlarını talihsizlik olarak değerlendirmesine ekledi. 

Ahmet Kırlıoğlu kurbanlık fiyatlarının artacağının özellikle vurgusunu yaparak, "İnsanlar yetiştirdikleri hayvanları kurbanda pahalı olacak diye şimdi satmıyor. Fiyatlar yükselecek. Fiyatlar kurbanda cep yakacak. Eğer dışarıdan hayvan bulup kurban zamanı getirmezse fiyatlar artacak. Küçükbaş kurbanlıklar bu yıl 1000 liranın üzerine kesin çıkar, kesinlikle altında bulunmaz. Şu anda bile küçükbaş hayvanlar 750-800 liraya mal oluyor. Büyükbaş kurbanlıklar ise 18 bin liraya kadar çıkabilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

DİŞİ DÜVE KESİMİNE YASAK GETİRİLDİ!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından dişi düve kesimine yasak getirildiği ve kurbanlık olarak izin verilmeyeceği açıklamasında bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanının bu açıklamasıyla ilgili Ahmet Kırlıoğlu ise, dişi düve kesiminin zaten yasak olduğunu, ancak yeniden gündeme getirilmesinin caydırıcı olacağını belirterek, kararı olumlu buldukları sözlerine yer verdi.

Ahmet Kırlıoğlu, "Böyle bir yasak zaten vardı, ama uygulanmıyordu. Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Hayvan sayısının çoğalmasını sağlamalıyız. Normalde de düve kesilmemesi lazım. Dişi olmazsa üretimi yapamayız. Biz bunu baştan beri savunuyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

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