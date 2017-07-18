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2017 PYBS sonuçları açıklandı mı?

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2017 PYBS sonuçları açıklandı mı?
Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı MEB'den yapılacak olan bu haberde. MEB tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih bleli oldu mu? İşte PYBS sınavıyla ilgili son gelişmelerin tamamı burada..
2017 PYBS sonuçları açıklandı mı? 2017 PYBS sonuçları açıklandı mı? 2017 PYBS sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı MEB'den yapılacak olan bu haberde. MEB tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih bleli oldu mu? İşte PYBS sınavıyla ilgili son gelişmelerin tamamı burada..

10 Haziran 2017 tarihi itibariyle MEB tarafından düzenlenen PYBS sınav sonucu açıklanma tarihi ne zaman? Binlerce öğrencinin girdiği alt gelir grubuna mensup ailelerin çocuklarına ücretsiz kalacak yer sağlanarak her ay önceden belirlenmiş bir aylığın verildiği ve okumasının sağlanmasına imkan sağlayan bir 2017 PYBS sınav sonucu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 

PYBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2016 - 2017 eğitim yılı içinde MEB tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk (PYBS) sınav sonucu 18 Temmuz'da açıklanacak. Henüz resmi bir tarih olmamasına karşın PYBS sonuçları açıklanır açıklanmaz bu sayfadan öğrenebilirsiniz. 

PYBS sonuç ekranı ise "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde ilan edilecek. Sonuçlar adreslere posta yoluyla gönderilmeyecek ve bu iki site dışında hiç bir yerden açıklanmayacak.

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SINAVDA KAÇ SORU SORULDU? KAÇ DAKİKA SÜRDÜ

MEB’in düzenlediği ve 5,6,7 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katılacağı PYBS sınavı bugün saat 14.00’te başladı. Türkiye'den 25 soru, Matematik'ten 25 soru, Fen Bilimlerin'den 25 soru ve Sosyal Bilimlerden 25 soru  olmak üzere 100 sorunun sorulduğu PYBS’de sınav süresi ise 120 dakika sürdü.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İOKBS, yurt içinde 848 merkezde, 4 bin 39 okulda, 62 bin 146 salonda, KKTC'de bir merkezde olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin 563 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

2017 PYBS BURS ÜCRETLERİ

Bursluluk sınavını kazanıp onay alan öğrenciler 3 ayda 475 TL burs alacak. Burslar öğrenci velileri aracılığıyla öğrenci adına açılacak olan banka hesaplarına yatacak.

Bursluluğa hak kazanan öğrenciler ne yapmalıdır?

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmî okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sonlanmıştır

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