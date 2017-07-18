18 Temmuz 2017 Salı23 Şevval 1438
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Akaryakıt devinden yeni hamle

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Akaryakıt devinden yeni hamle
Türkiye'de akaryakıt sektörünün en büyük firmalarından Opet, Sırbistan'ın en büyüklerinden Knez Petrol ile masaya oturdu. Sırbistan medyasına göre teklif ise 100 milyon euro.
Akaryakıt devinden yeni hamle Akaryakıt devinden yeni hamle Akaryakıt devinden yeni hamle

Opet ilk yurtdışı atılımını bundan 13 yıl önce Bulgaristan'dan akaryakıt istasyonu satın alarak yapmıştı. Ancak bu yatırım uzun sürmemiş ve yeterince kâr edemediği için ülkeden çıkmıştı.

Opet, ikinci yurtdışı seferini ise Sırbistan'a yapmaya hazırlanıyor. Aslında şirketin yurtdışından şirket alabileceğinin sinyalini Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, daha önce medyaya yaptığı açıklamalarda vermiş ve "uygun bir zemin bulduğumuzda yurtdışında satın almalara gidebiliriz” demişti.

GEÇEN HAFTA MASAYA OTURDULAR

Sırbistan medyasına yansıyan haberlere göre, Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, geçtiğimiz hafta Belgrad'da ülkenin en büyük ikinci akaryakıt şirketi Knez Petrol'ün sahibi Srdjan Knezevic ile masaya oturdu. Öztürk, şirketi satın almak için Knezevic'e 100 milyon euro önerdi.

Şirketten henüz Opet'in bu teklifiyle ilgili bir yanıt verilmedi ancak kısa süre içerisinde satın alma olup olmayacağının netleşmesi bekleniyor.

Sırbistan'da 85 istasyonla hizmet veren Knez Petrol'de 1500 kişi çalışıyor. Ülkede en büyük akaryakıt şirketi ise NIS Petrol.

Opet yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

HABERTÜRK

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Akaryakıt devinden yeni hamleAkaryakıt devinden yeni hamleTürkiye'de akaryakıt sektörünün en büyük firmalarından Opet, Sırbistan'ın en büyüklerinden Knez Petrol ile masaya oturdu. Sırbistan medyasına göre teklif ise 100 milyon euro.
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