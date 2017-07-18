18 Temmuz 2017 Salı23 Şevval 1438
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Cevap verildi! Suriyelilere bedava mı?

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Cevap verildi! Suriyelilere bedava mı?
Denizli Valiliği, Pamukkale Örenyeri’ne Suriyelilerin girişinin ücretsiz olduğu iddialarını yalanlayarak, giriş ücretinin herkese 35 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Cevap verildi! Suriyelilere bedava mı? Cevap verildi! Suriyelilere bedava mı? Cevap verildi! Suriyelilere bedava mı?

Denizli Valiliği, sosyal medyada Pamukkale Örenyeri girişlerinin Suriyelilere bedava, Türk vatandaşlarına 35 TL, yabancı turistlere ise 9 TL olduğu bilgileri olması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında termal suyu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Pamukkale Örenyeri giriş ücreti ile ilgili halkta olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri giriş ücretleri ’Bakanlık Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge" çerçevesinde belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

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YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE 35 TL

Anılan Yönerge kapsamında 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri, TC vatandaşı ve yabancı engelliler ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile), er ve erbaşlar, ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri, yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları, 12 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar, Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler, (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla kimlik ibrazı aranmaksızın ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır), mülki idare amirleri (İllerde vali, Kültür ve Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde kaymakam), Büyükşehir, il, ilçe ve beldenin belediye başkanı en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Daire Başkanlığı (Merkez ve bağlı taşra teşkilatında görevli) personeli ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığını önlemek amacıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında konuya ilgisini çekmek ve tarihi eserlere ilişkin farkındalık sağlamak adına kaçakçılık mücadelesi ile görevli gümrük muhafaza personeli müze ve örenyerlerine kimlik/sözleşme göstermek suretiyle ücretsiz girerler" denildi.

Açıklamada, Pamukkale Örenyeri giriş ücretinin yerli ve yabancı turistlere 35 TL olarak belirlendiği, Suriyelilere ücretsiz giriş sağlanmasının anılan Yönerge kapsamında mümkün olmadığı bildirildi.

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