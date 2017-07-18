Macar Bakan ateş püskürdü: AB ikiyüzlü davranıyor

Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin daha da gelişmesi amacıyla 2015'te Polat Holding tarafından kurulan ALX Hungary, çalışmalarını hızlandırdı.

İki ülke arasında 3 milyar euro olan ticari hacmin, 2023'te 5 milyar euroya çıkarılması amacıyla çeşitli etkinlikleri hayata geçiren kurum, bir grup gazeteciyi Macaristan Dış İşleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya getirdi. İki ülke arasındaki yatırım fırsatlarından, Avrupa Birliği'ne (AB) kadar geniş konuların masaya yatırıldığı buluşmada, Bakan Szijjarto AB'nin Türkiye'ye karşı takındığı negatif tutum karşısında adeta ateş püskürdü.



AB SÖZÜNÜ TUTMUYOR



AB'nin Türkiye aleyhinde yaptığı hiçbir çalışmayı tasvip etmediklerini belirten Szijjarto, Türkiye'nin mülteciler konusunda verdiği tüm sözleri yerine getirirken AB'nin hiçbir sözünü yerine getirmediğini söyledi. Avrupa'da birkaç ülkenin iç siyaseti nedeniyle Türkiye'yi eleştirdiğini aktaran Szijjarto, bunu da kendi zayıflıklarını örtmek için yaptıklarını kaydetti. Türkiye'nin güçlü siyasi yapısının AB açısından büyük avantaj yarattığını belirten Szijjarto, "AB'nin Türkiye hakkında olumsuz konuşmasını anlayamıyoruz. Darbe girişimi terör faaliyetidir. Bazı ülkeler bunu terör olarak görmedikleri için ben de onları kınıyorum. Terör terördür. Senin terörün benim terörüm olmaz" dedi. Türkiye ile ekonomi ve siyasi alanında güçlü ilişkilerinin bulunduğuna da değinen Szijjarto, "Türkiye ile birçok sektörde işbirliği planlıyoruz. Türkler Macaristan'da iyi hissediyor çünkü Macar halkı ve yönetimi Türkleri seviyor" diye konuştu.

SABAH