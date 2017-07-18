18 Temmuz 2017 Salı23 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:47Güneş 05:40Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 26°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 106.217 0.99
  • Altın: 140,053 0.15
  • Dolar: 3,5310 -0.01
  • Euro: 4,0513 0.11

Cevad Zarif: Doğrudan çatışma istemiyoruz

»
Cevad Zarif: Doğrudan çatışma istemiyoruz
New York merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinde konuşan Zarif, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cevad Zarif: Doğrudan çatışma istemiyoruz Cevad Zarif: Doğrudan çatışma istemiyoruz Cevad Zarif: Doğrudan çatışma istemiyoruz

İran ve Suudi Arabistan arasında tansiyon yükselirken İran'dan Suudi Arabistan'a ılımlı bir mesaj geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Yemen'deki savaşın İran ile Suudi Arabistan arasında doğrudan bir çatışmayı ateşlememesi temennisinde bulunarak, "Yemen'de, Suriye'de hemfikir olmasak da krizlere son vermek için birlikte çalışabiliriz." dedi.

Zarif, ülkesi ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliğe ilişkin, "Birbirimizle savaşmak zorunda değiliz, savaşmamız gerekmiyor. Ortadoğu'da birbirimizi dışlamamız gerekmiyor." ifadesini kullandı.

irandan_soke_eden_darbe_aciklamasi_1468921133_0962.jpg

Yemen'deki savaşın İran ve Suudi Arabistan arasında doğrudan bir çatışmayı ateşlememesi temennisinde bulunan Zarif, "Yemen'de, Suriye'de hemfikir olmasak da krizlere son vermek için birlikte çalışabiliriz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirdiği nükleer anlaşmaya da değinen Zarif, İran'ın bu konuda ciddi olduğunu ve sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.

İran'ın, Trump yönetiminden nükleer anlaşmaya ilişkin çelişkili sinyaller aldığına dikkati çeken Zarif, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bu konuda görüşmediklerini ancak diyaloğa her zaman açık olduklarını belirtti.

Zarif, bu durumun ülkesinde ABD'nin İran'a karşı düşmanlığının hiçbir zaman sona ermeyeceği izlenimi oluşturduğunu ancak bunun düzeltilebileceğini sözlerine ekledi.

Cevad Zarif, CNN televizyonuna verdiği mülakatta ise İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın uygulanması konusunda ABD'yi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekte başarısız olmakla eleştirdi ve Trump yönetimini uluslararası nükleer anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

Bakan Zarif, New York'taki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya geldi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rus siyasetçiden çarpıcı iddia: Türkiye'ye bir öneri sunacaklarRus siyasetçiden çarpıcı iddia: Türkiye'ye bir öneri sunacaklarTürkiye'nin Gazprom ile Türk Akımı projesinin finansmanı konusunda anlaşmaya varmasını yorumlayan Rus siyasetçi Nikolay Starikov, ABD'nin Ankara'yı baskı altına alacağını öne sürdü.
Cevad Zarif: Doğrudan çatışma istemiyoruzCevad Zarif: Doğrudan çatışma istemiyoruzNew York merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinde konuşan Zarif, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'da 7.8 büyüklüğünde depremRusya'da 7.8 büyüklüğünde depremRusya'nın kuzeydoğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Katar'dan bir açıklama daha: Bu bir terör saldırısıdırKatar'dan bir açıklama daha: Bu bir terör saldırısıdırKrize sebep olan siber saldırının BAE tarafından yapıldığı iddiası üzerine Katar'dan açıklama geldi. Katar, BAE'nin bu saldırısının terör suçu olduğunu duyurdu.
İsrail'e çok sert uyarı: Tansiyon ciddi anlamda yükselirİsrail'e çok sert uyarı: Tansiyon ciddi anlamda yükselirHamas ve İslami Cihad hareketleri, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin doğuracağı sonuca karşı İsrail'i uyardı.
Almanya'dan şaşırtan 'DHKP-C' kararıAlmanya'dan şaşırtan 'DHKP-C' kararıAlman Federal İçişleri Bakanlığı'nın, DHKP-C'nin bir parçası olduğu gerekçesiyle Grup Yorum'un konserlerinin yasaklanması için 4 eyalete yazı gönderdiği ortaya çıktı.
  • Katar'dan flaş açıklama: 15 Temmuz'un benzeri yolda!17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:00
  • İran'dan Barzani'ye sert tepki!17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:20
  • İnanılmaz fotoğraflar! Kamyona gizlenen tank...17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:20
  • Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:05
  • Rusya-Türkiye arasında 'şehitlik' anlaşması17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:40
  • İkinci kez oluyor! Japonya'nın karasularına girdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:20
  • Cami mahyasında dansöz oynattılar17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:57
  • Müslüman mezarlığı için referandum17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:57
  • Ülke kaos içinde... Muhalifler bunu da yaptı!17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:56
  • İran'ın tabularını yıkan o kadın!17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri