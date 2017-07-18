18 Temmuz 2017 Salı23 Şevval 1438
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CHP'li Tanrıkulu'dan örgüt üyelerine destek

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CHP'li Sezgin Tanrıkulu Büyükada'da kaos toplantısı yaparken yakalanan ajanlara destek verdi.
CHP'li Tanrıkulu'dan örgüt üyelerine destek
CHP'li Tanrıkulu'dan örgüt üyelerine destek CHP'li Tanrıkulu'dan örgüt üyelerine destek CHP'li Tanrıkulu'dan örgüt üyelerine destek

Terör örgütü PKK ve DHKP-C'ye verdiği destekle bilinen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu vatana ihanet içerisinde olanların yanında yer almaya devam diyor. Tanrıkulu şimdi de, Büyükada'da toplantı halinde basılan örgüt üyelerine destek çıktı.

Terör örgütlerine darbe vuruldukça ses CHP'den geldi. Türkiye'yi bölmek için saldıran FETÖ'cü kalleşlere ve terör örgütü PKK'ya karşı verilen amansız mücadeleye sekte vurmaya çalışan CHP yine iş başında.

Terörist cenazesinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Büyükada'da gizli senaryoları devreye sokmak için toplantı yapan, Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği temsilcilerine sahip çıktı. Türk adaletini karalayan bi tweet paylaşan Tanrıkulu, "Bugün de insan hakları savunucularını savunmak için Çağlayan Adaletsizlik AVM'sindeyiz" diye yazdı...

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ABD BÜYÜKELÇİSİ DE DESTEK VERMİŞTİ

ABD Türkiye Büyükelçisi Bass, Büyükada'da toplantı halinde basılan örgüt üyelerinin hakim karşısına çıkarıldığı anlarda özgürlük çağrısı yaptı..

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