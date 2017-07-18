Defalarca uyarı yapılmıştı! İstanbullulara sabah şoku

Meteoroloji dün yaptığı açıklamada şiddetli yağışlar karşı uyarmıştı. AKOM da sel ve su baskınlarına karşı İstanbulluları uyarmıştı.

Dün gece başlayan ve sabah saatleri itibariyle şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle İstanbul adeta karanlığa gömüldü. İşe gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışla beraber çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle de kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı.



Kısa süreli fırtına şeklinde esebilecek rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



E-5 KARAYOLUNDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞMAYA BAŞLADI



Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle E-5 karayolu ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi.

METEOROLOJİ DÜN UYARMIŞTI

Meteoroloji'den dün yapılan açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra ve yarın (bugün) İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.