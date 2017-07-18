18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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İçişleri'nde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

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İçişleri'nde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri bakanlığı çalışanı bylock kullanıcısı 40 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
İçişleri'nde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı İçişleri'nde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı İçişleri'nde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY' na ilişkin soruşturmalar kapsamında İçişleri bakanlığı çalışanı bylock kullanıcısı 40 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY' na ilişkin soruşturmalar kapsamında; bylock kullanıcısı İçişleri Bakanlığı çalışanı 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı. Bu kişilerden birisinin faal çalışan diğerlerinin ise açıkta veya ihraç olduğu öğrenildi.

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