18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor

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Erdoğan, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor

Terör örgütlerine karşı birleşemeyen Körfezülkeleri, Katar'a ambargo uygulama kararı aldı.

TEK DESTEK TÜRKİYE'DEN

Bölgede yalnız bırakılmak istenen Katar'a destek olan tek ülke ise Türkiye oldu.

Üst üste açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın yalnız bırakılmayacağını, Körfez ülkelerin bu yanlıştan dönmesi gerektiğini ifade etti.

KÖRFEZ TURU

Yaşanan gelişmelerin ardından Erdoğan, Körfez turuna çıkma kararı aldı. Erdoğan, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gidecek.

Cumhurbaşkanı, temaslarda krizin çözümünü ele alacak.

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