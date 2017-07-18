18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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‘Hero’ yazılı tişört emniyeti alarma geçirdi

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‘Hero’ yazılı tişört emniyeti alarma geçirdi
Erzurum’da üzerinde 'kahraman' anlamına gelen ‘Hero’ yazılı tişört giyen genç, Erzurum emniyetini harekete geçirdi. Üniversite öğrencisi genç gözaltına alındı.
‘Hero’ yazılı tişört emniyeti alarma geçirdi ‘Hero’ yazılı tişört emniyeti alarma geçirdi ‘Hero’ yazılı tişört emniyeti alarma geçirdi

Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesinde üzerinde İngilizce ‘Hero’ yazılı ‘Kahraman’ anlamına gelen tişörtü giyen Atatürk Üniversitesi öğrencisi, dün akşam saatlerinde vatandaş tarafından polise ihbar edildi. MOBESE’den şahsın tespit edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Arkadaşlarıyla birlikte üniversite kampüsü içerisindeki bir markete giren genç, çıkışta polis ekipleriyle karşılaştı. Polislerin kendisini durdurması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşayan ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisi, kimlik sorgusunun ardından ekip aracına bindirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan genç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

  
AYNI TİŞÖRTÜ SUİKAST TİMİ SANIĞI GİYMİŞTİ

Fetullahçı terör örgütünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü üzerinde İngilizce "Hero" yazan tişörtle gelmiş, tartışmaların üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına genelge gönderilmişti.
 
Öte yandan tartışmalara neden olan ‘Hero’ yazılı tişörtün satışını yapan firmanın, tişörtün satışlarını kaldırdığı öğrenildi.

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