18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Saha dışı şiddete sessizler!

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Milli Takım’ın başı Fatih Terim’in damatları ve korumalarıyla birlikte İzmir Alaçatı’da mekan basmasına tepkiler sürüyor.
Saha dışı şiddete sessizler!
Saha dışı şiddete sessizler! Saha dışı şiddete sessizler! Saha dışı şiddete sessizler!

Olayın ardından sosyal medya üzerinden ‘Terim istifa etsin’ çağrıları yapılırken, restoranı basılan TFF yedek üyesi Selahattin Aydoğdu ifadeye çağrıldı. Aydoğdu “Şikayetimden vazgeçmeyeceğim” derken, yaşananlara rağmen hâlâ TFF Başkanı Demirören ile Terim’den bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in damatları ve korumalarıyla birlikte İzmir Alaçatı’da TFF’nin yedek üyesi Selahattin Aydoğdu’ya ait mekanı basmasının yankıları sürüyor. Özellikle sosyal medya üzerinden Terim’e yönelik tepkiler devam ederken, olayın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen Terim’den ya da Türk futbolunun başındaki kurum Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) herhangi bir açıklama gelmedi. Futbolda şiddetin azaltılmasına yönelik başta Bakanlık düzeyinde çeşitli çalışmalar yapılırken, Türk futbolunun başındaki isim Terim’in ‘mekan basması’ büyük tartışmalara neden oldu.

14 Temmuz’da yaşanan olaya ilişkin ortaya çeşitli iddialar atılırken, önceki gece restoranı basılan TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi ve eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu ifadeye çağrıldı. Terim’in şikayeti üzerine basın yoluyla hakaret ve tehdit iddiasıyla gözaltına alınan Aydoğdu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aydoğdu’nun ifadesinde Terim’i tehdit etmediğini söylediği öğrenildi. İfadesinde Fatih Terim’in de kendisinin de futbol dünyasının içinde olduğunu belirten Aydoğdu ‘Maç yeni başlıyor, sonuca bakacağız’ sözlerini o amaçla söylediğini, tehdit kastı taşımadığını ifade etti. Öte yandan Terim’in avukatlarının, müvekkillerinin ifadesinin Muğla Bodrum’da alınması için girişimlerde bulunduğu da  bildirildi. Savcılığın kabul etmesi halinde Terim’in ifadesinin en kısa zamanda Bodrum’da alınacağı ifade edildi.

Aydoğdu’nun oğlu Uğur Aydoğdu, “Şikayetini geri almasını istediler ancak babam mekanımıza onların saldırdığını söyleyerek vazgeçmeyeceğini söyledi” dedi. Fatih Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin’in ablası ve işyeri ortağı Zeynep Çetin ise olanlardan karşı tarafı sorumlu tuttu. Çetin, “Yönetimden izin alarak yaptığımız paravanı yıkmak için müşteriler varken mekanımızı bastılar. Satırla, bıçakla ve sopalarla geldiler. Paravanı, dükkanı alt üst edip gittiler” iddiasında bulundu.

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