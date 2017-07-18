18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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MEB'in bugün açıkladığı yeni müfredatta neler var, hangi değişiklikler yapıldı?

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MEB'in bugün açıkladığı yeni müfredatta neler var, hangi değişiklikler yapıldı?
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı önce Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı açıkladı. Peki, yeni açıklanan müfredatta ne gibi değişiklikler var, neler değişti, neler yenilendi? İşte tüm eğitimcilerin ve öğrencilerin merak ettiği yeni müfredat..
MEB'in bugün açıkladığı yeni müfredatta neler var, hangi değişiklikler yapıldı? MEB'in bugün açıkladığı yeni müfredatta neler var, hangi değişiklikler yapıldı? MEB'in bugün açıkladığı yeni müfredatta neler var, hangi değişiklikler yapıldı?

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı önce Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı açıkladı. Peki, yeni açıklanan müfredatta ne gibi değişiklikler var, neler değişti, neler yenilendi? İşte tüm eğitimcilerin ve öğrencilerin merak ettiği yeni müfredat..

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi." dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen öğretim programlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi." bilgisini verdi.

Yenilenen müfredatların ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya konulacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ocak 2018'e kadar programlarla ilgili olarak sahadaki uygulamalarımız üzerinden izleme ve değerlendirme çalışması yapacağız. Haziran 2018'e kadar değiştirilen müfredatların eğitim araç gereçlerini, ölçme araçlarını hazırlayacağız. Eylül ayından itibaren, okullarımızın açılmasıyla birlikte, bütün öğretmenlerimize ve velilerimize programların ayrıntılı olarak tanıtılacağı toplantılar düzenlenecek. Bu hazırlıklarımızla, 2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve tüm derslerde yeni müfredat ile eğitim öğretim sürecimize istikrarlı ve çok daha güçlü, yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz."

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