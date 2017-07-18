ABD ajanlarını geri çağırıyor

ABD, terör örgütü DEAŞ içerisine yerleştirdiği istihbarat elemanlarını topluyor.

Geçen hafta Deyrezzor’da ajanlarını alan ABD, dün de Havice’dekilerini güvenli bölgelere taşıdı.

Deyrezzor’da bağlı El Bukemal kasabasına yönelik hava operasyonu ile DEAŞ içerisinde görev yapan ajanlarını toplatan Amerika, benzer bir operasyonu da Irak’ın Havice kasabasında gerçekleştirdi. Haziran ayı içerisinde Ramadi batısında bulunan Ayn el Esed Amerikan Üssü’nden kalkan 3 helikopter Suriye’nin doğu illerinden Deyrezzor’a bağlı El Bukemal ilçe kırsalına iniş yaptı. Bölge kaynakları, helikopterin 25 ila 35 dakika bölgede kaldıktan sonra 7-8 kişilik DEAŞ teröristlerini alarak havalandığını bildiriyor.

İKİNCİ TAHLİYE MUSUL’DA

ABD, Haşdi Şabi, Irak Ordusu ve Peşmerge koalisyonu tarafından büyük oranda ele geçirilen Musul, ikinci ajan kurtarma operasyonunun yaşandığı bölge oldu. Musul’da çatışmaların şiddetlendiği 3-4 Temmuz günü terör örgütü DEAŞ’a ait noktalara ABD helikopterlerinin indiği ve örgüt içerisinde faaliyet yürüten ajanların Bağdat’a götürüldüğü bildiriliyor. Yeni Şafak’a bilgi veren kaynaklar, Musul’dan kaçırılanlar arasında üst düzey DEAŞ militanlarının olduğunu, bazılarının da DEAŞ kontrolündeki Hevice’ye götürüldüğü bilgisini verdi.

ÇOĞU KÖRFEZ KÖKENLİ

ABD adına Suriye ve Irak’ta ajanlık faaliyeti yürüten şahıslar Tunus, Kuveyt, Suud ve Ürdün kökenlilerden oluşuyor. ABD’nin örgüt içerisinde yer alan üst düzey elemanları sayesinde birçok operasyonu yönettiği belirtiliyor. Rakka’dan kaçarak ÖSO bölgesine geçen eski bir DEAŞ emiri, örgüt içerisinde onlarca ABD ajanının bulunduğunu ve bu şahısların dokunulmaz olduğunu söyledi. Ortadoğu uzmanı Doktor Mazen Şeyhani, Aynel Arap basta olmak üzere PKK-PYD lehine sonuçlar doğuran birçok operasyonun DEAŞ içerisinde etkin ABD ajanları marifetiyle gerçekleştirildiğini söylüyor.

EMİRLER CIA’YA ÇALIŞIYOR

Örgütten kaçan eski DEAŞ'lı bir terörist 6 ay içerisinde 3 üst emirin ABD lehine ajanlık yaptığı gerekçesiyle infaz edildiğini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Ebu Adil isimli eski DEAŞ'lı Ebu Bekir Hududi isimli sözde emirin de CIA adına çalışan isimler arasında yer aldığını anlattı. DEAŞ’ın El Bab’ta ikinci adamı olarak uzun süre görev yapan Suudi Arabistan kökenli bir teröristin de CIA ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

YENİ ŞAFAK