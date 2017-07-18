18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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PKK'ya soğuk duş! Ölü ele geçirildi...

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PKK'ya soğuk duş! Ölü ele geçirildi...
Bitlis'teki operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiş; teröristlerden birinin, sözde Garzan Eyaleti 5’li Yürütmede görevli, Kia Koçer kod adlı Ali Ulaş olduğu tespit edildi
PKK'ya soğuk duş! Ölü ele geçirildi... PKK'ya soğuk duş! Ölü ele geçirildi... PKK'ya soğuk duş! Ölü ele geçirildi...

Bitlis'teki operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiş; teröristlerden birinin, sözde Garzan Eyaleti 5’li Yürütmede görevli, aynı zamanda Hizan Sorumlusu Kia Koçer kod adlı Ali Ulaş olduğu ve İçişleri Bakanlığının Yeşil Listesinde aranan terörist olduğu tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi şöyle:

Bitlis-Merkez ilçe Esen Mahallesi Şeyhhabip Tepe bölgesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyon faaliyeti kapsamında, 18 Temmuz 2017 günü sabah 07.30 sıralarında, yapılan temas aramasında 2 BTÖ mensubu ölü olarak,  1 adet PKMS (Biksi) Makinalı Tf. ve  4 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tüfeği ile birlikte ele geçirilmiştir.

Ölü ele geçirilen teröristlerden birisinin, sözde Garzan Eyaleti 5’li Yürütmede görevli aynı zamanda Hizan Sorumlusu Kia Koçer kod adlı, Ali ULAŞ isimli terörist olduğu tespit edilmiş olup, İçişleri Bakanlığının Yeşil Listesinde aranmaktadır.

HABERTURK

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