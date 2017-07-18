18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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AB'den mültecilere karşı skandal önlem!

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Avrupa Birliği, sığınmacı akışına engel olmak için Libya'ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını durdurdu.
AB'den mültecilere karşı skandal önlem!
AB'den mültecilere karşı skandal önlem! AB'den mültecilere karşı skandal önlem! AB'den mültecilere karşı skandal önlem!

Avrupa Birliği (AB), İtalya'ya sığınmacı akışına engel olmak için Libya'ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını durdurma kararı aldı.

AB Konseyi, Akdeniz'den İtalya’ya yönelik sığınmacı akışını engellemek için Libya’ya yönelik yaptırım kararı alındığını açıkladı.

ŞİŞME BOT VE DENİZ MOTORLARININ SATIŞI YASAKLANDI

Açıklamada, yaptırım kararının insan kaçakçılarının iş modellerine engel olmak amacıyla alındığına dikkat çekilerek, AB ülkelerinden Libya’ya şişme bot ve deniz motorlarının ihraç edilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

GÖÇ YOLLARINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Son dönemde, yoğunluklu olarak Sahraaltı Afrika kökenli mülteciler, merkez Akdeniz yolunu kullanarak İtalya'ya ulaşıyor. AB, özellikle Libya üzerinden İtalya’ya ulaşan bu göç yolunu kapatmaya çalışıyor.

BİNLERCE İNSAN AKDENİZ'DE CAN VERDİ

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, sadece 2017'’nin ilk yarısında 80 binin üzerinde mülteci deniz yoluyla İtalya'ya ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık 2 bin kişi açık sularda hayatını kaybetti.

İtalya’da mülteci merkezlerindeki toplam kalan sayısı da 200 bini aştı.

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