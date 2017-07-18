Ulaştırma Bakanı'ndan flaş açıklama!

Yaşananların bir afet olduğuna dikkat çeken Ulaştırma Bakanı, ulaşılamayan bölgenin olmadığını söyledi.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur ve fırtınayla ilgili açıklama yaptı.
ULAŞILAMAYAN NOKTA YOK
Yaşananların bir afet olduğuna dikkat çeken Bakan Arslan, "Ulaşılamayan nokta yok" dedi. Arslan, "Hasar tespit edilince zarar karşılanacak"
METREKAREYE 250 KG YAĞMUR
Bakan Ahmet Arslan, şöyle devam etti: "Metrekareye 250 kilogram yağmur yağmış; bir saat, bir buçuk saatte, bu olağan üstü bir durum. Avrasya Tüneli'nde ekipler teyakkuz halinde. Su tahliyesi yapıyorlar. Kısa sürede de tünel geçişi başlamış olacak."