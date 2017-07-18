18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Tansu Çiller çok sert çıktı! Resmen darbeydi

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Tansu Çiller çok sert çıktı! Resmen darbeydi
Yaklaşık 5 senedir devam eden 28 Şubat davasının 89. celsesi Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
Tansu Çiller çok sert çıktı! Resmen darbeydi Tansu Çiller çok sert çıktı! Resmen darbeydi Tansu Çiller çok sert çıktı! Resmen darbeydi

Yaklaşık 5 senedir devam eden 28 Şubat davasının 89. celsesi ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Ravza kavakçı kan başta olmak üzere AK Partili kadın milletvekilerinin de izlediği duruşmayı izledikleri görüldü.

Mahkeme başkanı Mustafa Yiğitsoy İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle bağlantının geciktiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Yiğitsoy, mağdur müşteki avukatlarının verdiği ortak dilekçede sanıkların yeniden tutuklanmasının istendiğini bildirdi.

İstanbul'dan SEBGİS'le ifade vermesi beklenen ve önceki celsede zorla getirilmesi kararlaştırılan eski Başbakan Tansu Çiller'in saat 10.15'te İstanbul'daki duruşma salonuna girdiği görüldü. Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz de soru yöneltmek üzere salonda hazır bulunuyor.

Sözlerine "İlk defa buraya gelmiyorum. Daha önce çağırdığınızda geldim ve 'bu bir darbedir' dedim." şeklinde başlayan eski Başbakan Tansu Çiller, şu sert mesajları verdi:

28 ŞUBAT BİR DARBEDİR

"Yine aynı şeyleri ifade etmek zorundayım, 28 Şubat bir darbedir. Belki alışılagelmiş bir darbe değildir, post-modern bir darbedir, bu bir süreçtir, kesit değil ve bir koalisyon eliyle icra edilmiştir. Bu koalisyonun içerisinde çeşitli toplum kitleleri vardır, kimi medya, kimi TSK mensupları, kimi yargı üyeleri, kimi sendikalar, kimi sivil toplum örgütleri ve kimi dış odaklar vardır. Hükümeti düşürmeye yönelik bir plan çerçevesinde korku, baskı ve şiddetle hükümeti yok etmeye yönelik bir harekettir. Türk tarihinin hafızasında, bilincinde çok eski bir fotoğraf mevcuttur. O fotoğraf bir hançer gibi herkesin hafızasında saklıdır, siyasetçilerin de hafızasında saklıdır. İpe giden bir Başbakanın hüzünlü bakışının fotoğrafıdır o. Bu fotoğraf tüm topluma dehşet saçmıştır, 28 Şubat bu dehşet refleksinin üzerine inşa edilmiştir. Milletin çoğunluğunun meclise yolladığı 293 milletvekilinin sayısı azınlığa, 243'e indirilmiştir. Bu plan ve amaç çerçevesinde bu yapılmıştır. Tankla, tüfekle meclise girip milletvekillerinin elinin kelepçelenmesiyle, bunun yapılmasının sınucu arasında fark yoktur. Milletvekillerinin kalplerine, iradelerine kelepçe vurulmuştur ve bir başka iradeye teslim olamaları sağlanmıştır."

"RP'Yİ İKTİDARA GETİREN MİLLETTİR"

Tansu Çiller, 28 Şubat'ın bir süreç olduğunu göstermek için de yakın tarihten örneklerle savunmasına devam etti.

Refahyol hükümeti kurulurken büyük baskı gördüklerini òne süren Çiller, "'Bu partiyi iktidara getirmeyin' dendi. RP'yi iktidara getiren DYP değil, milletti, ama DYP hedef seçilmişti. Bu hükümetin kuruluşunu, ülkenin bölünmüşlüğünü gidermede önemli bir fırsat gördüm, ama bu fırsat kaçırıldı" dedi.

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