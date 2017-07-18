18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Erdoğan'a suikast davasında kritik karar

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Erdoğan'a suikast davasında kritik karar
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Cumhurbaşkanı'na suikast davası için önemli bir karar aldı.
Erdoğan'a suikast davasında kritik karar Erdoğan'a suikast davasında kritik karar Erdoğan'a suikast davasında kritik karar

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Emirşah Baştoğ başkanlığındaki heyetin sadece Cumhurbaşkanı'na suikast davasına bakması, bu konuya yoğunlaşıp uzmanlaşması kararlaştırıldı.

HSK'DAN CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST DAVASI İÇİN KRİTİK KARAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına, bugün HSK'nın Cumhurbaşkanı'na suikast davası için aldığı önemli bir kararla başladı. Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Emirşah Baştoğ başkanlığındaki heyetin sadece Cumhurbaşkanı'na suikast davasına bakması, bu konuya yoğunlaşıp uzmanlaşması kararlaştırıldı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki diğer adli davalara ise aynı mahkemenin yeni atanan yedek hakimlerinin devam edeceği belirtildi.

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