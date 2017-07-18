18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Bakan Soylu affetti, ceza almaktan kurtuldu

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Bakan Soylu affetti, ceza almaktan kurtuldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 18 yaşındaki Ahmet Erişgin, Bakan Soylu tarafından affedildi.
Bakan Soylu affetti, ceza almaktan kurtuldu Bakan Soylu affetti, ceza almaktan kurtuldu Bakan Soylu affetti, ceza almaktan kurtuldu

18 yaşındaki Ahmet Erişgin, uzlaştırma sonucu Soylu'nun kendisini affetmesi üzerine hapis cezası almaktan kurtuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, inşaat işçisi Ahmet Erişgin hakkında sosyal medyaüzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 'Kamu görevlisine karşı hakaret' suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı Nesrin İlkbahar'ın görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Bakan Soylu'nun, şüpheli Ahmet Erişgin'in yaşının genç olması nedeniyle ve özür dilemesi karşılığında kendisini affedeceğini söylediğini bildirdi. Erişgin de, hakaret kastı olmadığını belirterek, Bakan Soylu'dan özür dileyip kendisini affetmesini istedi. Böylece, Bakan tarafından affedilen Ahmet Erişgin, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu. 

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''BAKANIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM''

Bakan Süleyman Soylu'nun uzlaşma sonucu kendisini affettiği için çok mutlu olduğunu belirten Ahmet Erişgin, "İçişleri Bakanımızdan özür diliyorum. Bilgisizliğimden ve cahilliğimden dolayı yaptım. Her zaman vatanımızın ve milletimizin yanındayız. Bakanımızın affetmesi beni çok mutlu etti. Devletimize karşı sevgi ve saygımızı daha da pekiştirdi. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız" diye konuştu. 

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