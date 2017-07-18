18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Hindistan'a saldırdılar! Yüzlerce asker öldü

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Hindistan'a saldırdılar! Yüzlerce asker öldü
Çin'in Hindistan’a gerçekleştirdiği roket atarlı saldırıda 158 Hint askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'a saldırdılar! Yüzlerce asker öldü Hindistan'a saldırdılar! Yüzlerce asker öldü Hindistan'a saldırdılar! Yüzlerce asker öldü

Hindistan’ın Sikkim eyaletine düzenlenen roket saldırısı sonucu 158 Hint askerinin öldürüldüğü ve bir çok askerin yaralandığını açıklandı. Saldırıda Çin askerlerinin roketatar, makineli tüfek ve havan kullandığı ifade edildi.

Öte yandan, Çinli yetkililer Pakistan’ın talebi doğrultusunda Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir Sorununun çözülmesine yardımcı olabileceklerini belirtti.

ÇİN İLE HİNDİSTAN ARASINDA YAŞANAN GERGİNLİKLER

Geçtiğimiz aylarda da Çin-Hindistan sınırında yer alan Hindistan’a bağlı Sikkim eyaletinde, iki ülkenin birliklerinin karşı karşıya gelmişti. 

Çin tarafı, kendi sınırları içerisindeki bir yol yapım çalışmasına Hindistan askerleri müdahale ettiğini belirtmiş, Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, Sikkim eyaleti sınırlarında Çin’in egemenlik hakkının bulunduğu DongLang’da yürütülen yol çalışmasının Hindistan ordusuna bağlı askerler tarafından müdahale edildiğini söylemişti. Ayrıca, Bakanlık sözcüsü yaşanan gelişmenin sınırdaki huzura ciddi şekilde zarar verdiğini belirtmişti. 

Hindistan tarafı ise Çin'i Tibet'e gitmeye çalışan hacı adaylarına zorluk çıkardığı için suçlamıştı. 

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