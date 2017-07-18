18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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FETÖ'nün ekonomiye darbe planı!

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15 Temmuz’da ekonomiye de darbe indirmek isteyen FETÖ’cülerin, Türkiye’nin büyük projelerini yürüten 13 işadamını gözaltına almaya kalkıştığı ortaya çıktı
FETÖ'nün ekonomiye darbe planı!
FETÖ'nün ekonomiye darbe planı! FETÖ'nün ekonomiye darbe planı! FETÖ'nün ekonomiye darbe planı!

15 Temmuz darbe girişiminde halka ateş eden hainlerin bir planı daha o gece suya düştü. FETÖ'cü hainler, Türkiye'nin büyük ve önemli projelerini yürüten 13 işadamını İstanbul'da gözaltına alacaktı. İşadamlarını gözaltına almaya giden darbecilerin Tuzla Piyade Okulu'ndan çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde üniformalı hainlerin, işadamlarını Maltepe Askeri cezaevi'ne kapatmak için 11 sivil otomobille, silahlı bir şekilde piyade okulunun nizamiyesinden çıktıkları görülüyor.

Darbecilerin gözaltına almak istediği iki işadamıyla ilgili yapılan planlama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede de detaylı olarak yer aldı. İddianameye göre, dönemin Tuzla Piyade Okul Komutan Vekili, firari albay Rıfkı Keser, yüzbaşı İbrahim Karakuş'a "Çok acil bir durum var, Genelkurmay'dan emir geldi, TSK ve emniyet olarak müşterek bir faaliyet yapılacak, kontrol Genelkurmay'da, söylediklerimi dikkatlice dinle" diyerek iki işadamının adreslerini verdi. Daha sonra albay Keser, Karakuş'a "İkisini de alacaksınız ve Maltepe Askeri Cezaevi'ne teslim edeceksiniz" diye emir verdi. Bölük komutanı Karakuş'un başlarında olduğu darbeciler, 11 sivil otomobille saat 23.30 sıralarında piyade okulunun nizamiyesinden ART arda çıkış yaptı.

KAMUFLAJLARI ÇIKARDILAR

Sivil araçlarla E-5 otoyolu, Kadıköy sahil, Kartal Köprüsü ve Üsküdar Ünalan Sapağı'na ilerleyen cuntacılar, E-5 Karayolu ve bağlantı yollarındaki trafiğin artması, polislerle vatandaşların müdahale etmeleri sonucu amacına ulaşamadı. İki işadamının adreslerine gidemeyen hainler, daha sonra Piyade Okulu Lojmanlar Bölgesi ve E5 karayolunda bir süre devriye attı. Darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayınca da, üzerlerindeki kamuflajları çıkarıp, silahlarını da araçta ayaklarının altlarına koyarak dönüşe geçti. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan hainlerin piyade okulundan çıkış görüntüleri, dava dosyasına delil olarak konuldu. Planlarını gerçekleştiremeyen ve kendileri cezaevini boylayan darbecilerin yargılanmasına 11 Eylül'de başlanacak. Tuzla Piyade Okulu'ndaki darbe faaliyetleriyle ilgili 35'i tutuklu 40 asker, 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nde yargılanacak. 

SABAH

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