18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Meteoroloji uzmanından şaka gibi uyarı

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İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağmurla ilgili olarak Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulundu.
Meteoroloji uzmanından şaka gibi uyarı
Meteoroloji uzmanından şaka gibi uyarı Meteoroloji uzmanından şaka gibi uyarı Meteoroloji uzmanından şaka gibi uyarı

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel, "Mümkünse boyu 1.60'dan kısa olanlar sokağa çıkmasın" dedi. Öztel'in söz konusu ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Zorunlu olmadıkça araçlarla dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Valiliğin açıklaması, Habertürk canlı yayınında değerlendirildi.

"BOYU 1,60'TAN KISA OLANLAR.."

Ekrana gelen görüntüler üzerinden durumu değerlendiren meteoroloji uzmanı, "Şu görüntüye baktığımız zaman, boyu 1,60'tan kısa olanlar dışarıya çıkmasın uyarısı yapılması daha iyi yani.. Burada ciddi bir sel var.."

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