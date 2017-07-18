Bozdağ, TBMM’de AK Parti Grup toplantısından önce gazetecilerin tek tip kıyafet yönetmeliği hakkındaki sorusunu cevapladı. Bozdağ, 2005’te düzenlemeye göre iklim şartlarına ve sağlık koşullarına uygun kıyafetlerden bahsedildiğini aktararak, "Onun ne olduğunu belirleme yetkisini Adalet Bakanlığına bırakıyor" ifadelerini kullandı.
Bozdağ, Tek Tip Kıyafet Yönetmeliğine ilişkin soruyla, "Hazırlık süreci var. Şu anda çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de detayları açıklayacağız" dedi.
18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Bozdağ'dan tek tip kıyafet açıklaması!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Tutuklu yargılanan FETÖ'cülere tek tip kıyafet önerisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bozdağ, TBMM’de AK Parti Grup toplantısından önce gazetecilerin tek tip kıyafet yönetmeliği hakkındaki sorusunu cevapladı. Bozdağ, 2005’te düzenlemeye göre iklim şartlarına ve sağlık koşullarına uygun kıyafetlerden bahsedildiğini aktararak, "Onun ne olduğunu belirleme yetkisini Adalet Bakanlığına bırakıyor" ifadelerini kullandı.
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