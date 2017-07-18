18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:47Güneş 05:40Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 35°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 33°C Ağrı
    • 33°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 34°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 106.051 -0.16
  • Altın: 140,189 0.13
  • Dolar: 3,5260 -0.14
  • Euro: 4,0712 0.49

Kahraman Ömer Halisdemir'in abisi konuştu: 'İzin vermeyeceğiz'

»
Darbeci Tuğgeneral Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, "kardeşi hakkında yalan yanlış gazete ve televizyonlara röportaj verenlere ve ailesinin ismini izinsiz kullananlara" dava açacağını söyledi.
Kahraman Ömer Halisdemir'in abisi konuştu: 'İzin vermeyeceğiz'
Kahraman Ömer Halisdemir'in abisi konuştu: 'İzin vermeyeceğiz' Kahraman Ömer Halisdemir'in abisi konuştu: 'İzin vermeyeceğiz' Kahraman Ömer Halisdemir'in abisi konuştu: 'İzin vermeyeceğiz'

15 Temmuz'un yıl dönümünde değerlendirme yapan şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, kardeşinin adını kullanarak iş başvurusu yapanların, hastanede sırada beklemeden muayene olmaya çalışanların olduğunu duyduklarını kaydetti. Ömer Halisdemir'in adını kullananlar hakkında hukuki yönden mücadele edeceğini belirten Doğan Halisdemir şöyle dedi:

"Benim köylüm, yakınlarım, eş, dostlar Türkiye'nin her yerinden beyanat veriyor, açıklama yapıyorlar. Kanallara konuşuyorlar. Adam yıllardan beri Ömer Halisdemir'i görmemiş ama şehidimiz hakkında röportaj vermiş. Detayını bilmiyor, hakkında bir şey bilmiyor. Yalan- yanlış bilgiler veriyor. Ben bunlara kızıyorum. Şehidimizin adını kim kullanırsa ve ben bunu tespit edersem dava açacağım."

"İSMİN KULLANILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Doğan Halisdemir, Halisdemir ailesinin ismini kullanarak iş başvurusu yapan insanların bulunduğunu da kaydederek şunları söyledi:

"Hiç kimsenin Halisdemir ismini kullanmasını istemiyoruz. Bizler kurallara riayet eden, herkesin hak- hukukuna saygı gösteren bir aileyiz. Benim akrabam da olsa trafik mi yakalıyor. Benim ismimi vermeyecek. Ben gidiyorum duruyorum emniyet kemerim takılı her kurala uyuyorum. Aynı şekilde hastanelerde bizim ismimizi kullanıyorlar. Ben doktora gittiğim zaman sıra bekliyorum. Şehit yakınıyım ama ben 'Bana ayrıcalık tanımayın, acil bir hasta gelebilir ben sıramı beklerim' diyerek ayrıcalık istemiyorum. Çünkü bu olaylardan önce nasıl bir yaşantı sürüyorsak bugün de aynı yaşantıyı süren bir aileyiz. Kimsenin de Halisdemir ismini kullanmasına izin vermeyeceğiz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteoroloji uzmanından şaka gibi uyarıMeteoroloji uzmanından şaka gibi uyarıİstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağmurla ilgili olarak Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulundu.
Kahraman Ömer Halisdemir'in abisi konuştu: 'İzin vermeyeceğiz'Kahraman Ömer Halisdemir'in abisi konuştu: 'İzin vermeyeceğiz'Darbeci Tuğgeneral Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, "kardeşi hakkında yalan yanlış gazete ve televizyonlara röportaj verenlere ve ailesinin ismini izinsiz kullananlara" dava açacağını söyledi.
İşte İstanbul'u vuran yağmurun afete dönmesinin nedeniİşte İstanbul'u vuran yağmurun afete dönmesinin nedeniYrd. Doç. Dr. Kahraman, "İstanbul'da tüm günlük yağış rekorları eylül ve ekim aylarında gözlenmiştir. Bugünü ilginç kılan, eğer rekor gelecek olursa, temmuzda bunun yaşanması" dedi
FETÖ'nün ekonomiye darbe planı!FETÖ'nün ekonomiye darbe planı!15 Temmuz’da ekonomiye de darbe indirmek isteyen FETÖ’cülerin, Türkiye’nin büyük projelerini yürüten 13 işadamını gözaltına almaya kalkıştığı ortaya çıktı
Topbaş'tan hayati uyarı: Daha şiddetlisi geliyor!Topbaş'tan hayati uyarı: Daha şiddetlisi geliyor!İBB Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi ortak açıklama yaptı.
Kuzey Irak'ı karıştıran iddia! 'Türkiye el koydu'Kuzey Irak'ı karıştıran iddia! 'Türkiye el koydu'Kuzey Iraklı yetkililer, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol gelirlerine el koyduğu şeklinde çıkan haberleri yalanladı.
  • Ulaştırma Bakanı'ndan flaş açıklama!18 Temmuz 2017 Salı 12:14
  • Bakan Soylu affetti, ceza almaktan kurtuldu18 Temmuz 2017 Salı 11:52
  • Sosyal medyada İstanbul yalanı!18 Temmuz 2017 Salı 11:50
  • Erdoğan'a suikast davasında kritik karar18 Temmuz 2017 Salı 11:47
  • Türkiye'den peş peşe yeni sevkiyatlar18 Temmuz 2017 Salı 10:35
  • İstanbul Valiliği'nden çok önemli uyarı18 Temmuz 2017 Salı 10:17
  • 15 Temmuz öncesi sır beş gün!18 Temmuz 2017 Salı 09:53
  • İçişleri'nde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı18 Temmuz 2017 Salı 09:36
  • Her şey bir anda oldu! Gece yarısı dehşeti yaşadılar18 Temmuz 2017 Salı 08:50
  • Defalarca uyarı yapılmıştı! İstanbullulara sabah şoku18 Temmuz 2017 Salı 08:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri