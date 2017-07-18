18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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İşte İstanbul'u vuran yağmurun afete dönmesinin nedeni

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İşte İstanbul'u vuran yağmurun afete dönmesinin nedeni
Yrd. Doç. Dr. Kahraman, "İstanbul'da tüm günlük yağış rekorları eylül ve ekim aylarında gözlenmiştir. Bugünü ilginç kılan, eğer rekor gelecek olursa, temmuzda bunun yaşanması" dedi
İşte İstanbul'u vuran yağmurun afete dönmesinin nedeni İşte İstanbul'u vuran yağmurun afete dönmesinin nedeni İşte İstanbul'u vuran yağmurun afete dönmesinin nedeni

İstanbul'a 1 günde son 32 yılın en yoğun yağışı düştü. Günün ilk yarısında metrekareye, Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ile ilgili değerlendirmede bulunan meteoroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, havadaki nem miktarı değerlerinin tropikal değerlere yakın olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Kahraman, "İstanbul'da tüm günlük yağış rekorları eylül ve ekim aylarında gözlenmiştir. Bugünü ilginç kılan, eğer rekor gelecek olursa, temmuzda bunun yaşanması" dedi.

Sert bir kışın ardından yaza mevsim normallerinin altında deniz suyu sıcaklıklarıyla başladığımıza dikkat çeken meteoroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "Geçtiğimiz haftalardaki sıcak hava dalgası ile denizler hızla ısındı. Halen Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında dar bir hat haricinde tüm denizlerimizde sıcaklıklar ortalamalardan bir kaç derece yüksek. Böylece buharlaşma artıyor, yazın kuzeydoğulu rüzgarlarla Karadeniz'den Marmara'ya nem pompalanıyor. Bunlar iklimin değişkenliği içinde doğal. Ama aynı zamanda şu an atmosferin yukarı seviyelerinden temmuz için hayli soğukça bir dalga geçiyor. Bu durum, konvektif fırtınalar için uygun çevre koşullarına katkı sağlıyor. Oluşan konvektif fırtınalar atmosferde farklı seviyelerdeki farklı rüzgarlar sayesinde organize olabiliyorlar, ve bu da daha uzun süreli ve etkili olmalarına yol açıyor" diye konuştu.

SİSTEM YAVAŞ İLERLİYOR

Yrd. Doç. Dr. Kahraman, gökgürültülü fırtına hücrelerinin hareketinin yavaş kalmasının da yağışın etkisinin daha şiddetli hissedilmesine yol açtığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Kahraman, "Sistem yavaş ilerlediğinde belli bir bölge üzerinde çok daha fazla yağış bırakmış oluyor. Normalde 10-15 dakikada şiddetli yağış alan bir nokta bu tip durumlarda saatlerce bu yağışa maruz kalabiliyor. 9 Eylül 2009'da 31 kişinin yaşamını yitirdiği selde de böyle olmuştu. İstanbul'da tüm günlük yağış rekorları eylül ve ekim aylarında gözlenmiştir. Bugünü ilginç kılan, eğer rekor gelecek olursa, temmuzda bunun yaşanması. İklim değişikliğine dair çokça yorum gelecektir, ama bilimsel olarak herhangi bir hava olayını direkt olarak iklim değişikliğine bağlamak doğru olmaz. Şimdilik iklim değişkenliği şeklinde yorumlamak daha doğru olacaktır" açıklamasını yaptı.

İSTANBULLULARA SEL UYARISI!

En çok can alan meteorolojik olaylardan olan sele karşı da vatandaşları uyaran uzmanlar, "Çoğu insan sel sularının gücünü hafife alır, bir kısmı sırf bu yüzden ölür. Hızlı akan 15 cm kalınlığında bir sel suyu, yetişkin bir insanı devirebilir. 30 cm küçük bir arabayı, 60 cm pek çok aracı sürükleyebilir" dedi.

Sel sularında yürümek ya da araba kullanmanın hiç bir zaman güvenli olmadığını belirten uzmanlar, "Su seviyesi çok ani şekilde değişebilir. Sel durumu hakkında bilgi almalı, yükseklere çıkmalı, tahliye emri varsa tahliye etmeli, bodruma inilmemeli, suya batmış elektrikli alet ve kablolar varsa o odaya girilmemeli, elektriksel bir ses varsa uzaklaşmalı. Ayrıca sel suları hastalık da taşır" uyarısında bulundu.

HÜRRİYET

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