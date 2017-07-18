18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:47Güneş 05:40Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 35°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 33°C Ağrı
    • 33°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 34°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 106.051 -0.16
  • Altın: 140,189 0.13
  • Dolar: 3,5260 -0.14
  • Euro: 4,0712 0.49

Rusya ve Türkiye'den peş peşe S-400 açıklaması

»
Rusya ile müzakerelerin sürdüğü S-400 sistemlerinde pürüzler aşıldı, imzalar an meselesi
Rusya ve Türkiye'den peş peşe S-400 açıklaması
Rusya ve Türkiye'den peş peşe S-400 açıklaması Rusya ve Türkiye'den peş peşe S-400 açıklaması Rusya ve Türkiye'den peş peşe S-400 açıklaması

Rusya ile müzakereleri süren S-400 ile ilgili değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "İşlerin nihai noktada olduğunu, bir takım pürüzlerin aşıldığını ve imza aşamasında olduğunu söyleyebilirim" dedi.

TBMM'de bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, S-400 müzakereleriyle ilgili konuştu: "S-400 konusu nihai noktaya geldi. Yani görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere. Ama bu işlerde nihai imza atılmadan herşey bitti denmez. Ama olumlu bir noktadayız. Artık nihai aşamadayız. Şu anda bir sorun gözükmüyor."

Işık, 'Bir takvim var mı?' sorusu üzerine de, "Şu anda imza atılmadan takvim vermeye kalkarsak biz de mahçup olabiliriz siz de kamuoyunu yanıltma gibi bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. Ona girmeyelim şu anda" dedi. Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda nihai noktadayız. Ama ne zaman imza atılır, bu konuda bir planlama yapmadan size şöyle desek o doğru olmaz. Ama işlerin nihai noktada olduğunu, bir takım pürüzlerin aşıldığını ve imza aşamasında olduğunu söyleyebilirim."

BİR AÇIKLAMADA RUSYA'DAN GELDİ

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Aleksandr Miheyev, Türkiye'yle S-400 füzesi anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını ve kontratın hayata geçirileceğine inandıklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin Rus S-400 füze sistemlerini satın almasına ilişkin risklere karşı uyardı ve bu durumun NATO tekniği ile uyuşmadığına söylemişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya ve Türkiye'den peş peşe S-400 açıklamasıRusya ve Türkiye'den peş peşe S-400 açıklamasıRusya ile müzakerelerin sürdüğü S-400 sistemlerinde pürüzler aşıldı, imzalar an meselesi
Tarladaki bedava ürün bile ucuzluk getirmediTarladaki bedava ürün bile ucuzluk getirmediÇiftçinin adeta yok pahasına sattığı gıda fiyatlarında üretici ile market arasındaki uçurum arttı.
5G'ye ilk o ülke geçecek! Sebebi ise..5G'ye ilk o ülke geçecek! Sebebi ise..Dünya üzerinde 5G teknolojisini bütün ülkede test edecek ilk ülke San Marino (30 bin kişi yaşıyor) oldu.
Bakanlık harekete geçti! Yeni düzenleme ile bir dönem sona eriyorBakanlık harekete geçti! Yeni düzenleme ile bir dönem sona eriyorAdalet Bakanlığı, boşanmış ebeveynlerin çocuklarını görmek için kullandıkları icra ve iflas yöntemine son veriyor.
Ambargocuları zora sokacak yeni adımAmbargocuları zora sokacak yeni adımKatar yönetiminin, ambargo uygulayan ülkelere karşı uluslararası mahkemelerde dava açacağı ve bu nedenle oluşan zararın tazmin edilmesini talep edeceği bildirildi.
Macar Bakan ateş püskürdü: AB ikiyüzlü davranıyorMacar Bakan ateş püskürdü: AB ikiyüzlü davranıyorAB'nin Türkiye’ye karşı verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten Szijjarto, “Bazı ülkeler kendi zayıflıklarını örtmek için Türkiye’yi eleştiriyor” dedi.
  • Akaryakıt devinden yeni hamle18 Temmuz 2017 Salı 07:49
  • Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama!18 Temmuz 2017 Salı 00:06
  • THY'den flaş karar! Ücretsiz olacak17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:49
  • Erdoğan'ın tek sözü yetti! 4 ayda...17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:30
  • Borsa'da bir rekor daha!17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:03
  • Merkez'den dolar tahmini! Yıl sonunda...17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:25
  • Çeyrek altın kaç para?17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:58
  • Vatandaş akın etti! 2. elde ÖTV bayramı17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:47
  • Bakan açıkladıd! Bütçe açığı ne kadar?17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:08
  • Nisan ayı İşsizlik rakamları açıklandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri