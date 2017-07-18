Rusya ve Türkiye'den peş peşe S-400 açıklaması

Rusya ile müzakerelerin sürdüğü S-400 sistemlerinde pürüzler aşıldı, imzalar an meselesi

Rusya ile müzakereleri süren S-400 ile ilgili değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "İşlerin nihai noktada olduğunu, bir takım pürüzlerin aşıldığını ve imza aşamasında olduğunu söyleyebilirim" dedi.

TBMM'de bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, S-400 müzakereleriyle ilgili konuştu: "S-400 konusu nihai noktaya geldi. Yani görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere. Ama bu işlerde nihai imza atılmadan herşey bitti denmez. Ama olumlu bir noktadayız. Artık nihai aşamadayız. Şu anda bir sorun gözükmüyor."

Işık, 'Bir takvim var mı?' sorusu üzerine de, "Şu anda imza atılmadan takvim vermeye kalkarsak biz de mahçup olabiliriz siz de kamuoyunu yanıltma gibi bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. Ona girmeyelim şu anda" dedi. Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda nihai noktadayız. Ama ne zaman imza atılır, bu konuda bir planlama yapmadan size şöyle desek o doğru olmaz. Ama işlerin nihai noktada olduğunu, bir takım pürüzlerin aşıldığını ve imza aşamasında olduğunu söyleyebilirim."

BİR AÇIKLAMADA RUSYA'DAN GELDİ



Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Aleksandr Miheyev, Türkiye'yle S-400 füzesi anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını ve kontratın hayata geçirileceğine inandıklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin Rus S-400 füze sistemlerini satın almasına ilişkin risklere karşı uyardı ve bu durumun NATO tekniği ile uyuşmadığına söylemişti.