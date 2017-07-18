İslamofobik saldırılarda rekor artış

ABD'de yayınlanan bir rapor, İslamofobik saldırıların rekor düzeyde arttığını ortaya koydu. Buna göre, son yıllara bakıldığında 2017 yılı en çok Müslüman karşıtı saldırının gerçekleştiği yıl oldu.

İslami kurum kuruluşlar, camiler ve Müslümanlara yönelik saldırılar özellikle Batı'da ve dünyanın pek çok yerinde artış gösteriyor. Medyanın büyük bir çaba ile desteklediği nefret söylemleri de bu saldırıların artmasına olanak sağlıyor.

ABD'de İslamofobik suçlarda son yılların en büyük artışı gerçekleşti.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin(CAIR) hazırladığı rapora göre, ABD'de bu yıl İslamofobik saldırılarda rekor derecede artış yaşandı. Geçen yıla göre yüzde 91'lik artış görüldüğü belirtilerek, 4 bine yakın Müslüman karşıtı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

En kötü yıl...

ABD'deki İslamofobi gerçeğini gözler önüne seren korkunç rapordaki veriler şöyle;

2016 yılının aynı dönemine göre 2017'nin ikinci çeyreğinde Müslüman karşıtı olayların yüzde 91 arttı. 2017'nin ocak-haziran aylarındaki artış ise yine geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 oldu.

2013'ten bu yana İslamofobideki artışın en çok olduğu yıl, henüz yarısı tamamlanmasına rağmen 2017 olarak kayıtlara geçti.

Müslümanlar en çok 'taciz'e maruz kaldı

Müslüman karşıtı olaylar arasında en fazla dikkati çeken saldırı şekli, şiddet veya tehdit içermeyen taciz olduğu kaydedildi. İkinci en yaygın İslamofobik olay ise kişiye veya mülke zarar verme şeklindeki nefret suçları olarak rapor edildi.

İslam düşmanlığında Trump etkisi

CAIR'ın İslamofobiyi İzleme ve Mücadele Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Zainab Arain, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu artışta ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçim kampanyası ile Trump yönetiminin Amerikan Müslümanları ve diğer azınlık gruplarını hedef almasının payının büyük olduğunu savundu.

Medya nefret söylemi ve algı yapıyor

2008-2013 yıllarında İslam toplumlarına nefret için ayrılmış medya ve algı yönetimi finansının 200 milyon doların üzerinde olduğu ifade edildi.

Yeni Şafak