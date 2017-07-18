18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:47Güneş 05:40Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 35°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 33°C Ağrı
    • 33°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 34°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 106.051 -0.16
  • Altın: 140,189 0.13
  • Dolar: 3,5260 -0.14
  • Euro: 4,0712 0.49

İslamofobik saldırılarda rekor artış

»
İslamofobik saldırılarda rekor artış
ABD'de yayınlanan bir rapor, İslamofobik saldırıların rekor düzeyde arttığını ortaya koydu. Buna göre, son yıllara bakıldığında 2017 yılı en çok Müslüman karşıtı saldırının gerçekleştiği yıl oldu.
İslamofobik saldırılarda rekor artış İslamofobik saldırılarda rekor artış İslamofobik saldırılarda rekor artış

İslami kurum kuruluşlar, camiler ve Müslümanlara yönelik saldırılar özellikle Batı'da ve dünyanın pek çok yerinde artış gösteriyor. Medyanın büyük bir çaba ile desteklediği nefret söylemleri de bu saldırıların artmasına olanak sağlıyor.

ABD'de İslamofobik suçlarda son yılların en büyük artışı gerçekleşti.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin(CAIR) hazırladığı rapora göre, ABD'de bu yıl İslamofobik saldırılarda rekor derecede artış yaşandı. Geçen yıla göre yüzde 91'lik artış görüldüğü belirtilerek, 4 bine yakın Müslüman karşıtı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

En kötü yıl...

1-115.gif

ABD'deki İslamofobi gerçeğini gözler önüne seren korkunç rapordaki veriler şöyle;

2016 yılının aynı dönemine göre 2017'nin ikinci çeyreğinde Müslüman karşıtı olayların yüzde 91 arttı. 2017'nin ocak-haziran aylarındaki artış ise yine geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 oldu.

2013'ten bu yana İslamofobideki artışın en çok olduğu yıl, henüz yarısı tamamlanmasına rağmen 2017 olarak kayıtlara geçti.

Müslümanlar en çok 'taciz'e maruz kaldı

Müslüman karşıtı olaylar arasında en fazla dikkati çeken saldırı şekli, şiddet veya tehdit içermeyen taciz olduğu kaydedildi. İkinci en yaygın İslamofobik olay ise kişiye veya mülke zarar verme şeklindeki nefret suçları olarak rapor edildi.

İslam düşmanlığında Trump etkisi

CAIR'ın İslamofobiyi İzleme ve Mücadele Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Zainab Arain, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu artışta ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçim kampanyası ile Trump yönetiminin Amerikan Müslümanları ve diğer azınlık gruplarını hedef almasının payının büyük olduğunu savundu.

Medya nefret söylemi ve algı yapıyor

2008-2013 yıllarında İslam toplumlarına nefret için ayrılmış medya ve algı yönetimi finansının 200 milyon doların üzerinde olduğu ifade edildi.

Yeni Şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İslamofobik saldırılarda rekor artışİslamofobik saldırılarda rekor artışABD'de yayınlanan bir rapor, İslamofobik saldırıların rekor düzeyde arttığını ortaya koydu. Buna göre, son yıllara bakıldığında 2017 yılı en çok Müslüman karşıtı saldırının gerçekleştiği yıl oldu.
Ukrayna'da yeni devlet ilan edildi: 'Küçük Rusya'Ukrayna'da yeni devlet ilan edildi: 'Küçük Rusya'Ukrayna'da Donetsk Halk Cumhuriyeti, 3 yıllık geçiş sürecinin ardından yeni bir devlet kurulmasını teklif etti.
Hindistan'a saldırdılar! Yüzlerce asker öldüHindistan'a saldırdılar! Yüzlerce asker öldüÇin'in Hindistan’a gerçekleştirdiği roket atarlı saldırıda 158 Hint askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AB'den mültecilere karşı skandal önlem!AB'den mültecilere karşı skandal önlem!Avrupa Birliği, sığınmacı akışına engel olmak için Libya'ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını durdurdu.
ABD ajanlarını geri çağırıyorABD ajanlarını geri çağırıyorABD, terör örgütü DEAŞ içerisine yerleştirdiği istihbarat elemanlarını topluyor.
Rus siyasetçiden çarpıcı iddia: Türkiye'ye bir öneri sunacaklarRus siyasetçiden çarpıcı iddia: Türkiye'ye bir öneri sunacaklarTürkiye'nin Gazprom ile Türk Akımı projesinin finansmanı konusunda anlaşmaya varmasını yorumlayan Rus siyasetçi Nikolay Starikov, ABD'nin Ankara'yı baskı altına alacağını öne sürdü.
  • Cevad Zarif: Doğrudan çatışma istemiyoruz18 Temmuz 2017 Salı 07:54
  • Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem18 Temmuz 2017 Salı 07:22
  • Katar'dan bir açıklama daha: Bu bir terör saldırısıdır18 Temmuz 2017 Salı 00:10
  • İsrail'e çok sert uyarı: Tansiyon ciddi anlamda yükselir17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:53
  • Almanya'dan şaşırtan 'DHKP-C' kararı17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:36
  • Katar'dan flaş açıklama: 15 Temmuz'un benzeri yolda!17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:00
  • İran'dan Barzani'ye sert tepki!17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:20
  • İnanılmaz fotoğraflar! Kamyona gizlenen tank...17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:20
  • Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:05
  • Rusya-Türkiye arasında 'şehitlik' anlaşması17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri