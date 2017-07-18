18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Kansere yenik düştü

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Kansere yenik düştü
Bursa'da yerel bir televizyon kanalında haber spikeri 24 yaşındaki Gamze Büyüksoy, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü.Büyüksoy'un vefatı memleketi Yozgat ve yaşadığı Bursa'yı yasa boğdu.
Kansere yenik düştü Kansere yenik düştü Kansere yenik düştü

Bursa TV’de program yapan ve haber sunan Gamze Büyüksoy’a, geçtiğimiz yıl kan kanseri tanısı konuldu. Büyüksoy’un sağlığına kavuşması için 9 yaşındaki kardeşi Esma’dan ilik nakli yapıldı.

Gamze Büyüksoy, gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Önceki hafta rahatsızlanan Gamze Büyüksoy, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Büyüksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece yaşamını yitirdi. Gamze Büyüksoy’un cenazesi bugün Zümrütevler Camii’nde kılınacak namaz ardından Musababa Mezarlğı’nda toprağa verilecek.

 

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