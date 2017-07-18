Katilden şaka gibi ifade! Sevgilisini parçalayıp..

İzmir’den Antalya’ya gelerek barlarda garson olarak çalışan Esma Ekinci, kent merkezinde bindiği minibüsün şoförü, evli ve 3 çocuk babası Galip Özdemir ile görüşmeye başladı. 3 ay görüşen ikili arasında, 26 Aralık 2013 tarihinde kaldıkları otel odasında kavga çıktı. Ekinci’yi yastıkla boğan Galip Özdemir, nefes almadığını fark ettiği kadını otel odasının banyoküvetine taşıdı. Daha sonra bir mağazadan ekmek bıçağı alan Özdemir, başka bir mağazadaniki bavul aldı. Otele dönüp küvette Ekinci’nin cesedini parçalara ayıran Galip Özdemir, kadının eşyasını bir bavula, cesedi ise diğer bavula yerleştirdi. Taksiyle otelden ayrılan Özdemir, Varsak mevkiindeki ormanlık alan yakınında bavullarla birlikte taksiden indi.
İddiaya göre cesedin bulunması halinde parmak izinden kimliğinin tespit edilememesi için Ekinci’nin bileklerinden kestiği ellerini ormanlık alana gömen Özdemir, kadının cesedinin bulunduğu bavulla jandarma ekibine yakalandı. Tutuklanan Özdemir, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucu ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanığa verilen cezada indirim de yapılmadı. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, davaya müdahil olmaları gerektiğini belirterek usul yönünden karara itiraz etti. Yapılan itirazı haklı bulan Yargıtay’ın kararı bozması üzerine Galip Özdemir’in yargılanmasına yeniden başlandı.
İKİNCİ KEZ YARGILANIYOR
Aile Bakanlığı’nın avukatlarının da katıldığı duruşmada mahkemeden tahliye isteminde bulunan Galip Özdemir, bu olay nedeniyle ailesinin büyük mağduriyet yaşadığını belirtti. Ergenlik çağındaki kızının başında olması gerektiğini söyleyen Özdemir, şöyle dedi:
Ben rahmetliye hep iyilik yaptım. Ailesi de bundan şeref duydu. Cinayet vakasında ise Esma’nın haksız tahriklerine yenildim. Bu olaydan bir gün sonra sonra Esma’nın ağabeyi ifadesinde, benim maktule agresif tutum ve davranışlarımın olmadığını, Esma’ya aşık olduğumu beyan etmiştir. Bu ifadelerin tersine Esma’nın ağabeyi ’Şüpheli benim kardeşimi fuhuşa sürüklemek istemiş, çalıştırmak istemiş’ deseydi, ben insanların içine nasıl çıkardım. Bana bugün idam kararı da çıksa buradan gururla giderim." Duruşma ertelendi.
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Katilden şaka gibi ifade! Sevgilisini parçalayıp..
İzmir’den Antalya’ya gelerek barlarda garson olarak çalışan Esma Ekinci, kent merkezinde bindiği minibüsün şoförü, evli ve 3 çocuk babası Galip Özdemir ile görüşmeye başladı. 3 ay görüşen ikili arasında, 26 Aralık 2013 tarihinde kaldıkları otel odasında kavga çıktı. Ekinci’yi yastıkla boğan Galip Özdemir, nefes almadığını fark ettiği kadını otel odasının banyoküvetine taşıdı. Daha sonra bir mağazadan ekmek bıçağı alan Özdemir, başka bir mağazadaniki bavul aldı. Otele dönüp küvette Ekinci’nin cesedini parçalara ayıran Galip Özdemir, kadının eşyasını bir bavula, cesedi ise diğer bavula yerleştirdi. Taksiyle otelden ayrılan Özdemir, Varsak mevkiindeki ormanlık alan yakınında bavullarla birlikte taksiden indi.
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