Milli Güreşci Rıza Kayaalp, 21-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında Paris'te yapılacak olan Dünya Kadın ve Erkek Büyükler Güreş Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

"ŞAMPİYON OLMAK KOLAY DEĞİL''



Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarına Ankara Elmadağ güreş kampında sürdüren Olimpik Milli sporcu Rıza Kayaalp, ''Şampiyon olmak için çok iyi çalışmak gerekiyor. Şampiyon olmak kolay değil. Bu nedenle, kamplardayız ve hazırlıklarımız devam ediyor. Yılın yarısını kamplarda geçiriyoruz. Bu gibi büyük şampiyonalarda Ülkemizi en iyi şekilde temsil edelim ve madalyalar kazanıp İstiklal Marşımızı söyletelim. Son kamp öncesi yüklemelerimizi yapıyoruz. Son kampımız ise form kampımız olacak. İnşallah en iyi şekilde hazırlanarak Dünya Şampiyonası'na gideceğiz'' dedi.



''HEDEFİM ÜÇÜNCÜ ALTIN MADALYA''



Dünya şampiyonalarına 7 defa katılan ve 2 altın madalyası olan Kayaalp, gittiği hiçbir dünya şampiyonasından boş dönmediğini belirterek şunları söyledi:



''2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyam var. Bazen hedeflerime ulaşamasam da madalya ile dönmesini bildim. Kariyerimde bu 7. Dünya şampiyonası olacak. Orada tek hedefim üçüncü dünya şampiyonluğumu elde etmek. Bizim gibi şampiyon sporcuların hedefi, kazandığımız her şampiyonadan sonra yenisini kazanmak. Tek hedefim inşallah üçüncü dünya şampiyonluğu'' diye konuştu.



'Şampiyonlar olarak gerekli ilgiyi görüyor musunuz?' sorusuna Milli güreşçi Rıza Kayaalp, ''Allah'tan sosyal medya var da oradan halk şampiyonluklarımızı görüyor" yanıtını vererek, sosyal medyanın olmasına sevindiğini söyledi.



ALLAH'TAN SOSYAL MEDYA VAR''



Kayaalp şunları söyledi;



''Yıllardır bu böyle ve öyle olmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Bundan her zaman bahsediyoruz. Halk her zaman sizleri niye göremiyoruz diye soruyor. Avrupa şampiyonası olur, 4 ay sonra Dünya şampiyonası olur ve sonrasında 7-8 ay gibi bir ara olur. Arada büyük bir şampiyona olmadığı zaman anılmazsın. Çünkü! Yaptığın büyük bir şey yok? Sen zaten yapacaklarını yapmışsın ve bir iki gün yazılmış çizilmiş sonrasında da yenisi gelene kadar piyasada yoksun. Aslında ilgi önemli değil, önemli olan yaptığın başarıları halkımızın duyması. Bir popçu gibi ilgi görecek halimiz zaten yok. Biz bu halkı temsil ediyorsak, başarıları da onların duyması gerekiyor. Haberleşmede artık sosyal medya var ve duyuluyor. Ne kadar az yazılırsa yazılsın, ama sosyal medyada düştün mü milyonlarca insanın görmesine imkan sağlıyor. Allah'tan sosyal medya var da, başarılarımızı oradan görüyorlar. İyi ki sosyal medya var seviniyorum''