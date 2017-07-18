Selde kalan araçlar kaskodan para alabilir mi?

Su baskını nedeniyle araçlarda meydana gelen hasar, kasko tarafından karşılanıyor mu? İşte cevabı...

İstanbul’da bu sabah şiddetli yağış etkili oldu. Birçok kavşak ve viyadük sular altında kaldı, çok sayıda araç da sulara gömüldü. Su altında kalan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Peki, sel mağdurlarının hasarları kasko sigortası tarafından karşılanacak mı?

Uzmanlar, araç zarar gördüğünde kasko sigortasının öncelikle "aracın gördüğü hasarın sürücünün veya sigortalının kontrolü altında ve iradesi dahilinde gerçekleşip gerçekleşmediği" olduğunu belirtiyor.



Aracın su altında kalmasına neden olan olay, poliçe kapsamındaysa araçta oluşan zarar sigorta tarafından karşılanıyor.

EK TEMİNAT GEREKİYOR



Araçta oluşan hasar, sel veya su baskını nedeniyle meydana gelmişse burada ek teminatlar devreye giriyor. Hasarın karşılanması için, ek teminatın sigorta poliçesi dahilinde olması gerekiyor.

SUYA BİLEREK GİRDİYSE...



Bilinçli bir şekilde yüksek seviyedeki su içerisinde yapılan sürüşler ise kapsam dışı tutuluyor.

NTV