Vekille kaymakam tartışmasını vatandaş bitirdi!

Trabzon'da CHP Milletvekili Haluk Pekşen'in Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ile tartışması sosyal medyada paylaşıldı.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu’nun makam aracının kentin en işlek caddelerinden Kahramanmaraş Caddesi’nde trafiği engelleyecek şekilde park edildiğini iddia edip tepki gösterdi. Daha sonra aracın park edildiği alanda karşı karşıya gelen Kaymakamın Hatipoğlu ile Pekşen arasında yaşanan gergin anların görüntüleri de başkaları tarafından paylaşıldı.

Vekil ile kaymakam arasında yaşanan gerginlik çevredeki vatandaşların araya girerek, "Lütfen bize kötü örnek olmayın sayın vekilim, sayın Kaymakamım" şeklinde uyarısı sonrasında sona erdi.

PEKŞEN VE KAYMAKAM CADDE ORTASINDA TARTIŞTI

Pekşen’in yol üzerine park edilen araç nedeniyle Kaymakam Hatipoğlu’na yönelik sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında aracının yanında karşı karşıya gelen Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ile Milletvekili Haluk Pekşen arasında yaşanan tartışma da çevredeki vatandaşlarca görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Kaymakam Numan Hatipoğlu’na aracın park şekline tepkilerini dile getiren Milletvekili Pekşen, trafiğin aksadığını aracı çekmesini isteyerek, "Herkese zülum ediyorsunuz. Trafik burada tıkandı, insanlar burada zorluk yaşıyor. Ben Milletvekiliyim. Benimle saygılı konuşun. Aracınıza binin ve gidin buradan. Milleti engellemeyin" diyerek tepkisini dile getirdi.

BENİ CHP'LİLERE SORUN

Yanıt veren Kaymakam Hatipoğlu’nun da, "Gitmeyeceğim kardeşim. Burası benim yerim. 20 yıldır beni görev yaptığım yerlerdeki CHP’lilere sorun. Ben görevimi yapıyorum" dedi.

KÖTÜ ÖRNEK OLUYORSUNUZ

Pekşen ve Kaymakam Hatipoğlu arasında yaşanan gerginlik çevredeki vatandaşların araya girerek, "Lütfen bize kötü örnek olmayın sayın vekilim, sayın Kaymakamım" şeklinde uyarısı sonrasında sona erdi.

KAYMAKAM HATİPOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu,park halindeki makam aracının görüntülerini sosyal medyadan paylaşan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ile yaşadığı tartışma sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aracın trafiği aksatmayacak şekilde durduğunu belirten ve hakarete uğradığını belirten Kaymakam Hatipoğlu, "Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen tarafından aracın kayda alındığını gördüm. Ayrıca sosyal medyada paylaştığı sözleri, paylaştığı çekimin son anlarında duydum. Bunun üzerine kendisine, ’Sayın vekilim, bir sorun mu vardı?’ demem üzerine kendisi yine hem şahsımı, hem de devletimi tahkir eden ifadelerde bulundu. Kaymakamlık makam aracı yaya geçidini engellememek için kapalı olan Halkevi Sokak çıkışına benim çıkmam üzerine getirilmiştir. Sayın milletvekili kasten yolu kapatmadığı halde yolu kapatıyor algısı oluşturacak şekilde çekim yapmıştır. Oysa araç minibüslerle aynı hizadadır. Ancak Hükümet Konağı bahçesinde bazı vatandaşlarla görüşmekten dolayı birkaç dakika beklemek durumunda kalınmıştır. Dolayısı ile aracın park şeklinden de habersiz olan şahsım hedef alınmış ve çapsız hakaretine uğramıştır" ifadelerini kullandı.