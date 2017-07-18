18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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İşte FETÖ'cülerin toplandığı AVM

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İşte FETÖ'cülerin toplandığı AVM
Kayyum atanan Bolu TEM üzerindeki dev alışveriş merkezinin eski CEO’su Raşit Doğan E. ifade verdi. AVM'deki bir restoranın üst katında örgüt toplantıları yapıldığını belirtti.
İşte FETÖ'cülerin toplandığı AVM İşte FETÖ'cülerin toplandığı AVM İşte FETÖ'cülerin toplandığı AVM

Bolu’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan TEM yolu üzerindeki dev alışveriş merkezinin eski CEO’su Raşit Doğan E., tutuksuz yargılandığı FETÖ/PDY davasında ifade verdi. Raşit Doğan E., 2014 yılına kadar alışveriş merkezindeki bir restoranın üst katında örgüt toplantıları yapıldığını, kendisinin ise bu toplantıları katılmadığını ileri sürdü.

Darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında alışveriş merkezine önce denetim kayyumu atandı, ardından satış işlemi iptal edilerek Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın da ortak olduğu alışveriş merkezi TMSF’nin yönetimine devredildi.

Alışveriş merkezinin eski CEO’su Raşit Doğan E. de örgütün gizli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı iddiasıyla tutuklandı, bir süre sonra da tahliye edildi.

Raşit Doğan E., aralarında firari sanıklar Adnan Daylan ve Ömer Baday’ın da bulunduğu 64’ü tutuklu, 55’i tutuksuz, 26’sı firari 145 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında hakim karşısına çıktı.

Sanık Raşit Doğan E. örgütün toplantılarına katılmadığını, sahibi FETÖ/PDY’den tutuklu olan otele de hiç gitmediğini ileri sürdü.

Firari iş adamları Adnan Daylan ve Ömer Baday ile birlikte ABD’ye giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen’i ziyaret ettiği iddialarını da reddeden sanık, şöyle konuştu:

"ABD’ye CEO olarak çalıştığım başka bir şirketteyken gittim. O dönem Daylan ve Baday’ı da tanımıyordum. Bu iddialar üzerine tutuklandım. 'Bylock’ kullandığımı ilk kez savcılıkta öğrendim. AVM’de çalıştığımız dönemlerde anlaşmalı olduğumuz GSM şirketi yeni telefonlar armağan etti.

"AVM'DE TOPLANIYORLARDI"

Adnan Daylan bir süre kendi kullandığı telefonu bana verdi. Bu telefonu bir süre kullandım. Böyle bir yanlışlığa kurban gittim. Aralık ayında gerçek ortaya çıkınca serbest bırakıldım. Alışveriş merkezinde bir restoranın üst katında cemaat toplantıları yapılıyordu. 2014 yılına kadar bu toplantıların yapıldığını biliyorum. Ben bu toplantılara katılmadım. O dönem seçim çalışmalarım nedeniyle çok fazla AVM’ye gidemedim."

Duruşmada diğer sanıklar savunma yapmaya devam etti.

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İşte FETÖ'cülerin toplandığı AVMİşte FETÖ'cülerin toplandığı AVMKayyum atanan Bolu TEM üzerindeki dev alışveriş merkezinin eski CEO’su Raşit Doğan E. ifade verdi. AVM'deki bir restoranın üst katında örgüt toplantıları yapıldığını belirtti.
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