18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Şehit Fırat Çakıroğlu davasında karar!

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Şehit Fırat Çakıroğlu davasında karar!
Ege Üniversitesi kampüsünde, şehit Fırat Çakıroğlu'nu öldüren Nurullah Semo, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şehit Fırat Çakıroğlu davasında karar! Şehit Fırat Çakıroğlu davasında karar! Şehit Fırat Çakıroğlu davasında karar!

İzmir'de Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun Edebiyat Fakültesi yanında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanık terörist Nurullah Semo, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ayrıca örgüt üyesi olmak suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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