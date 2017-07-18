İzmir'de Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun Edebiyat Fakültesi yanında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanık terörist Nurullah Semo, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ayrıca örgüt üyesi olmak suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Şehit Fırat Çakıroğlu davasında karar!
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