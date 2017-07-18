Alman markadan kritik açıklama: Son verebiliriz!

Görünen o ki, fosil yakıtlar otomotiv camiasında uzun vadede düşünülmüyor. Volvo'nun ardından Porsche'den de kritik bir açıklama geldi.

Volvo cephesinden geçtiğimiz günlerde gelen açıklamada, 2019'dan itibaren araçlarda elektirikli motorları kullanacağı belirtilmişti. Şimdi ise Porche'den de benzer yönde bir hamle geldi.

Porsche CEO'su Oliver Blume, henüz kesin bir karar olmamakla birlikte konuyla yakından ilgilendiklerini ve halihazırdaki dizel teknolojisinin kendileri için bir son olabileceğini belirtti.

İLK ALMAN MARKASI

Öte yandan Porsche, dizel üretimine son verebileceğini açıklayan ilk Alman markası oldu. Şirket, Stuttgart'taki ana fabrikasını yeniden yapılandırmak ve markanın ilk elektirikli modeli Mission E'yi üretmek için 1 milyar euroluk harcama yapıyor.

Dizel teknolojisinin Porsche'de bir geleceği olup olmadığına yakın zamanda karar verilmesi bekleniyor, ama şirket halihazırda mix motor projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Habertürk