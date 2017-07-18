Askeri intikallerde 'sivil araç' tartışması!

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın son günlerde yapmış olduğu saldırılarla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, teröristlerin askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 17 asker yaralandı.Terör saldırısı yapılan aracın zırhsız, sivil bir minibüs olduğuna yönelik haberlerle ilgili olarak güvenlik uzmanları farklı değerlendirmeler yaptı.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK'nın, güvenlik güçlerinin etkili operasyonları nedeniyle alan sıkışması yaşadığını söyledi.

Operasyonların ardından terör örgütünün hareket kabiliyetinin azaldığını dile getiren Ağar, teröristlerin bu nedenle kendileri için daha az risk taşıyan ve ses getirebilecek eylemlere yöneldiğini belirtti.

Teröristlerin öğretmenleri, siyasileri hedef almaya başladığını ifade eden Abdullah Ağar, "Bunların hepsi şu an PKK'nın Türkiye'de üretmeye çalıştığı terör stratejisinin birer türevi. İçine düştükleri çaresizliğin üzerine bina ettikleri bir strateji bu. Güvenlik güçlerinin operasyonlarından çok etkin sonuçlar alındı." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde güç göstererek ve gizlilik içinde yapılan intikal görevlerinin olduğunu aktaran Ağar, zırhlı araçlarla yapılan intikallerin kendine özgü birçok detayının olduğunu ifade etti.

ALTINDAN KALKAMAZSINIZ

Abdullah Ağar, sivil araçlarla yapılan intikallerin "yanlış" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bu şekilde başarıyla yapılan çok sayıda görevin olduğunu aktararak, "Siz tamamıyla zırhlı araçlarla veya helikopterle bunları yapacağım derseniz altından kalkamazsınız, bu biraz gerçeği zorlamak olur." diye konuştu.

YUMUŞAK HEDEFLER

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş da güvenlik güçlerinin son dönemdeki etkili operasyonlarının ardından terör örgütü PKK'nın hedef değiştirmeye başladığını belirtti.

Teröristlerin yakın zamanda "yumuşak hedeflere" yönelik saldırılar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Karakuş, "Kayıplarının artmasına neden olmayacak hedeflere saldırmaya çalışıyorlar." dedi.

Özellikle terörle mücadele yapılan bölgelerdeki karayollarının iyileştirilmesinin önemine değinen Karakuş, "Ayrıca söz konusu bölgelerdeki nakil görevleri zırhlı araçlarla, en korunaklı şekilde yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

ZIRHLI ARAÇLAR VEYA HAVAYOLU

Emekli uzman erbaşlar, özellikle terörle mücadele bölgelerinde görevli askerlerin intikallerinin zırhlı araçlarla ve havayoluyla yapılmasını talep etti.

Uzmanlar Derneği (UZDER) Genel Sekreteri Nadir Kaynar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, teröristlerin askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 17 askerin yaralandığını hatırlattı.

Terör saldırısı yapılan aracın zırhsız, sivil bir minibüs olduğuna yönelik haberleri anımsatan Kaynar, "İntikallerin havayoluyla yapılmasını istiyoruz. Bu olmuyorsa bile zırhlı araçlar kullanılabilir. Devletimiz güçlü, bunları yapabilecek kapasitede. Niye hala minibüslerle veya sivil araçlarla bunlar yapılıyor" diye sordu.

Terörle mücadele bölgesinde yaşananları çok iyi bildiklerini ifade eden Nadir Kaynar, "Bölgede maalesef terör örgütüne istihbarat sağlayanlar bulunuyor. Askerlere sivil kıyafet giydirmemiz, onları sivil araçlara bindirmemiz, onları gizlediğimiz anlamına gelmiyor. Tam tersine daha çok korumasız kalıyorlar. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz." dedi.