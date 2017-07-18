18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Almanlardan NATO'ya 'Türkiye' baskısı! Ret yediler

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Türkiye'nin Alman milletvekillerinin Konya'da konuşlu askerleri ziyaretini ertelemesinin ardından Alman siyasiler NATO'nun devreye girmesini talep etti. NATO'nun cevabı gecikmedi.
Almanlardan NATO'ya 'Türkiye' baskısı! Ret yediler
Almanlardan NATO'ya 'Türkiye' baskısı! Ret yediler Almanlardan NATO'ya 'Türkiye' baskısı! Ret yediler Almanlardan NATO'ya 'Türkiye' baskısı! Ret yediler

Almanya Federal Cumhuriyeti Meclis Silahlı Kuvvetler ombudsmanı Hans-Peter Bartels NATO'den Alman parlamenterlerin Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretiyle ilgili anlaşmazlıkta Almanya'ya yardımcı olmasını talep etti.

NATO'YU TÜRKİYE'YE BASKI YAPMAYA ÇAĞIRDI

Bartels 'Passauer Neueste Nachrichten' gazetesine verdiği demeçte "NATO'nun acilen konuyla ilgilenip ziyaretin yasaklanmasının kabul edilemeyeceğini açıklaması gerektiğini" söyledi.

"NATO ÜSSÜNÜ BAŞKA ÜLKEYE TAŞIYALIM"

Bartels, Türkiye'nin kararını değiştirmemesi durumunda NATO üssünün başka bir ülkeye nakledilmesini talep etti. Konya'da terör örgütü DAEŞ ile mücadeleyi destekleyen erken uyarı donanımlı AWACS uçakları üslendiriliyor.

"ZİYARET İZNİ VERİLMEZSE ÜSTTEN ÇEKİLELİM"

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin savunma politikası sözcüsü Rainer Arnold "Eylül ayındaki Federal Meclis Genel Kuruluna kadar Konya'daki askerleri ziyaret etmek mümkün olmadığı takdirde NATO ile Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesi konusunu görüşmemiz gerekir" dedi.

NATO'DAN ALMANYA'YA RET

NATO, Almanya ile Türkiye arasında yaşanan krizde arabulucu rolünü sürdüreceğini bildirerek Almanya'dan gelen Türkiye'ye baskı taleplerini geri çevirdi.

Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretinin Türkiye tarafından ertelenmesi ile patlak veren gerilimde NATO'dan bir açıklama daha geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sözcüsü Piers Cazalet, NATO genel merkezinin arabuluculuk rolünü sürdüreceğini vurgulayarak Almanya'dan gelen Türkiye'ye baskı yapılması taleplerini geri çevirmiş oldu.

NATO sözcüsü Brüksel'de yaptığı açıklamada, "iki tarafla da temasta bulunulduğunu"belirterek "konunun hızlı bir şekilde halledilebilmesini umduklarını" söyledi. Cazalet, müzakerelerin hedefinin "her iki taraf için de kabul edilebilir bir ziyaret tarihinin belirlenmesi" olması gerektiğini de belirterek Konya'da konuşlu AWACS keşif uçaklarının başka bir üsse kaydırılmasının şu an gündemde olmadığını vurguladı

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