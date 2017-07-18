18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Alman devinde deprem! 3 milyon aracını geri çağırdı

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Alman devi Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırma kararı aldığını açıkladı.
Alman devinde deprem! 3 milyon aracını geri çağırdı
Alman devinde deprem! 3 milyon aracını geri çağırdı Alman devinde deprem! 3 milyon aracını geri çağırdı Alman devinde deprem! 3 milyon aracını geri çağırdı

Volkswagen'dan sonra emisyon soruşturmasının uzandığı bir diğer Alman devi olan Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

Almanya merkezli Mercedes Benz firması geçtiğimiz günlerde diğer rakipleri gibi emisyon değerleriyle oynadığı iddialarının herdefinde yer almıştı.

Bugün şirketten yapılan açıklamada Avrupa'daki 3 milyon dizel aracın geri çağrıldığı açıklandı. Şirket geri çağırma gerekçesi olarak dizel araçlarda yapacakları emisyon geliştirme operasyonunu gösterdi.

Daimler CEO'su Dieter Zetsche ise yaptığı açıklamada "Dizel motorlar hakkındaki tartışmaların belirsizlik yarattığını" söyledi ve yapılacak operasyonla dizel motorlara olan güveni güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Şirket operasyonda müşterilerinin bir ödeme yapmayacağını belirtirken uzmanlar şirketin kasasından tahmini olarak 220 milyon Euro çıkacağını belirtiyor.

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