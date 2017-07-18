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Yeni ehliyetler için başvuru nasıl yapılıyor, hangi belgeler isteniyor ve ne kadar ödeniyor?

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Yeni ehliyetler için başvuru nasıl yapılıyor, hangi belgeler isteniyor ve ne kadar ödeniyor?
1 Ocak 2016 tarihi itibariyle eski tip ehliyet sürücü belgelerinin değişimi için Emniyet Müdürlüğüne başvuru nasıl yapılıyor, başvuruda hangi belgeler lazım, yeni ehliyetler için ne kadar ücret alınıyor? İşte yeni ehliyet alımıyla ilgili tüm süreçler..
Yeni ehliyetler için başvuru nasıl yapılıyor, hangi belgeler isteniyor ve ne kadar ödeniyor? Yeni ehliyetler için başvuru nasıl yapılıyor, hangi belgeler isteniyor ve ne kadar ödeniyor? Yeni ehliyetler için başvuru nasıl yapılıyor, hangi belgeler isteniyor ve ne kadar ödeniyor?

1 Ocak 2016 tarihi itibariyle eski tip ehliyet sürücü belgelerinin değişimi için Emniyet Müdürlüğüne başvuru nasıl yapılıyor, başvuruda hangi belgeler lazım, yeni ehliyetler için ne kadar ücret alınıyor? İşte yeni ehliyet alımıyla ilgili tüm süreçler..

Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren ehliyet yönetmeliğine göre eski tip ehliyetler çipli ehliyetlerle değiştirilecek. Ayrıca belli bir süre kullanılan ehliyetler de yenilenmeye tabi tutulacak. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 01.01.2016 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar beş (5) yıl içerisinde tamamlanacaktır. 

Bu yönetmeliğe göre vatandaşlar, gerekli evraklarla beraber Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aldıkları randevuda başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvuruda istenen evraklar neler? Randevu nasıl alınır?

EGM’den Online Randevu Dönemi

Sürücüler internet üzerinden online olarak randevularını kolaylıkla alabilmekteler. Vatandaşlar, EGM internet sitesi olan www.surucurandevu.egm.gov.tr adresinden kolaylıkla randevularını aldıktan sonra il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Sisteme girecekleri e-posta yoluyla randevu işlemi yapacak olan sürücüler verilen formu eksiksiz doldurmakla yükümlüdür. Bu işlemleri tamamlayan kişiler randevularını almış olacaklardır. 

Başvuru Yaparken Bulundurulması Gereken Evraklar Nelerdir?

1. Eski sürücü belgesi

2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

3. Sürücü sağlık raporu

4. 15 TL (13 TL değerli kâğıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

5. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf) 6. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan. (Ehliyetinde yazanlara gerek yok)

NOT: Trafik tescil kuruluşlarında harç, değerli kâğıt ve hizmet bedeli ücretleri elden tahsil edilmeyecektir.

Ücretlerin Maliye Bakanlığının veznelerine veya anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sürücü belgesi yenileme konusunda yaptığı duyuruya göre;

• Başvuru işlemi ortalama olarak 5-10dk içinde tamamlanmaktadır. Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı/yazılım) sırasına girmektedir.

• Herhangi bir trafik kuruluşuna yapacağınız müracaat sonrasında sürücü belgeniz düzenlenerek müracaatta beyan ettiğiniz adresinize gönderilecektir.

• PTT tarafından adrese gönderilen sürücü belgeleri için herhangi bir ücret ödenmez.

• Sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra sürücü belgesi yerine geçen geçici belge düzenlenecek olup, 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi teslim edilecektir.

• Kaybettiğinizi bildirdiğiniz sürücü belgenizin başkaları tarafından kullanılmasının önlenmesi ve bilgisayar kayıtlarına zayi kaydının girilmesini teminen herhangi bir İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube/Büro Müdürlüğüne/Amirliğine müracaat etmeniz ve bu hususta yazılı beyanınızın alınmasını müteakip, sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet bedelini (vakıf payı) ödemek suretiyle zayi ettiğiniz sürücü belgenizi yeniden çıkartmalısınız. Kayıp olan sürücü belgeniz için ayrıca kayıp ilanı verilmesi gerekmemektedir.

Sürücü Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, 

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl

süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur.

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